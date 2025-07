Coluna João Alberto - Ranking das dez melhores empresas aéreas do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Skytrax, organização internacional de classificação do transporte aéreo, divulgou o ranking das melhores companhias aéreas de 2025. A Qatar Airways recebeu pela 9ª vez o título de “Companhia Aérea do Ano''. Depois, pela ordem, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, Emirates, ANA All Nippon Airways, Turkish Airlines, Korean Airways, Air France, Japan Airlines e Hainan Airlines. Enquanto funcionou o Varig sempre estava presente na lista.

O desembargador Virgínio Leão, o ministro do STJ Og Fernandes, o superintendente Antônio Jayme da Fonte e o desembargador Eduardo Guilliod nos 70 anos do Hospital Jayme da Fonte - Arquivo Pessoal

ARTIGO

Excelente e corajoso o artigo de José Paulo Cavalcanti ontem no Jornal do Commercio sobre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.

Durante evento em Lisboa, ontem, o pernambucano Paulo Dalla Nora Macedo com José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal - Arquivo Pessoal

SALDÃO

Um bom programa neste final de semana é aproveitar as ofertas do Saldão das Férias em todas as lojas do RioMar.

Durante evento em São Paulo dois chefs famosos: Claude Troisgros e César Santos - Arquivo Pessoal

ESCÂNDALOS

A Câmara dos Deputados é uma fábrica de escândalos. O deputado Fábio Terueal destinou emenda parlamentar para pavimentar ruas do condomínio de luxo onde mora. Já a deputada Erika Hilton nomeou, com belos salários, dois maquiadores, que têm entre as tarefas cuidar do visual dela.

CHOCOLATE

Após desafio de Gustavo Belarmino, Matheus Oliveira, que comanda a famosa Confeitaria do Oliveira, fez mais um mascote regional todo em chocolate, uma Capivara. O chef ganhou grande destaque no ano passado, quando criou o Leão do Norte do Mestre Nuca de chocolate, que fez sucesso por todo Brasil.

DESAFIOS

O ONU Mulheres Brasil completa 15 anos este ano. Mesmo com alguns avanços, não cumpriu totalmente o esperado. Segundo a presidente, Ana Querino, ainda tem muitos desafios pela frente.

OBRA

A obra de arte “Nosso Barco Tambor Terra”, de Ernesto Neto, no Grand Palais, tem feito sucesso por quem passa pelo local. Uma estrutura gigante, toda em chita, que recebeu visita do presidente do país, Emmanuel Macron.

SAÚDE

O Ministério da Saúde deu um passo importante na saúde pública, passando a oferecer gratuitamente pelo SUS o implante contraceptivo “Implanon”, o de melhor eficácia do mercado, a partir do segundo semestre. O método é caro e estava disponível apenas na rede privada.

SALÁRIO

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, é o que tem o maior salário no país, R$ 46.366,00. O de Pernambuco é de R$ 22 mil, o terceiro menor do país, atrás apenas dos governadores do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, que ganham R$ 21,9 mil.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil perde todos os anos R$ 88 bilhões com a sonegação e falsificação de bebidas.” (Romoaldo de Souza)

FERNANDO, filho caçula da governadora Raquel Lyra, completou 13 anos.

RICARDO Dubeux comemora seus 60 anos neste sábado, reunindo a família e amigos.

A GLOBO cancelou o programa “The Masked Singer Brasil” após cinco temporadas.

NESTE sábado, os médicos Pedro Falcão e Eduardo Jorge se reúnem no Jardim do Poço, no Poço da Panela, para uma ação de conscientização sobre as hepatites virais.

O ANDAR mais alto da Torre Eiffel foi fechado para visitantes devido à onda de calor da Europa.

APÓS meses de especulações, Katy Perry e Orlando Bloom confirmaram oficialmente o término do relacionamento.

AOS 101 ANOS, a psicanalista Susanne Bial, mãe do apresentador Pedro Bial, faleceu ontem.

ANIVERSÁRIOS

Andréia Travassos, Alexandra de Paula Nagem, Antônio Lavareda, Gustavo Dubeux Júnior, Ivo Gomes, Mônica Cairutas, Nina Morais Cunha, Patrícia Amorim, Ricardo Dubeux, Roberto Veiga, Ulisses Porto de Farias e Waldir Machado Júnior.