Coluna João Alberto: Maquete gigante do Novo Cais faz sucesso no RioMar

Está fazendo o maior sucesso no RioMar, o espaço da Moura Dubeux, com uma fantástica maquete com 17 metros de comprimento do projeto do Novo Cais José Estelita, o maior projeto imobiliário do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Tem também uma sala imersiva sensorial, mostrando de forma lúdica todos os detalhes da área, que passou a ter o trânsito mudado(e melhorado). Uma visita simplesmente imperdível.

FÉRIAS DO PAPA

O Papa Leão XIV retoma uma tradição, interrompida apenas no papado de Francisco. Para fugir do terrível calor em Roma, segue hoje para Gastel Gandolfo, cidadezinha a 30 quilômetros da capital italiana, que tem clima mais ameno. Fica de férias até o dia 20 de julho. Neste mês estão suspensas todas as audiências públicas e privadas do Papa estão suspensas.

ADEPE

Ana Luiza Ferreira é a primeira mulher a assumir a presidência da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, após 29 mandatos consecutivos de homens.

SAÚDE

A Força Aérea Brasileira realiza, segunda e terça, a 34ª Jornada Científica do HARF e o 1º Simpósio Norte-Nordeste de Saúde Operacional. O encontro acontece na UNINASSAU, em Boa Viagem, reunindo cerca de 20 palestrantes nacionais.

EM TAMANDARÉ

O padre Arlindo Júnior promove nos dias 18 e 19, mais uma edição do Dia da Solidariedade em Tamandaré. Vai oferecer ampla rede de serviços gratuitos para a população nas áreas de saúde, justiça, beleza e bem-estar. O querido sacerdote aproveita para comemorar seu aniversário, dia 18, com uma missa na Vila Padre Arlindo em Carneiros.

NA EUROPA

Está em negociação na Europa processo para acabar com a cobrança por malas de mão nos voos, garantindo o direito de levar gratuitamente. Nesse aspecto, nosso país já está à frente.

ROSA

O evento de destaque do nosso mundo social da semana é o Almoço Rosa, comandado com muito gosto por Bia Guirão, em prol da causa do câncer de mama. Será quinta, no Terraço Carvalheira.

XADREZ

Pernambuco recebe até hoje um dos maiores torneios de xadrez nacional: Aberto do Brasil XIV Memorial Governador Miguel Arraes. Com R$ 7 mil em prêmios, o torneio reúne jogadores de alto nível e reúne pontos para o ranking nacional.

FILME

A “Chanel” vai exibir o filme “O Agente Secreto”, estrelado por Wagner Moura, no encerramento do festival “Cinema Paradiso”, no Museu do Louvre, em Paris. A sessão será gratuita e com presença do diretor Kleber Mendonça Filho.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “A felicidade não é uma estação onde você chega, mas uma maneira de viajar.” (Margaret Lee Runbeck)

APÓS SAIR do Masterchef, a chef Paola Carosella ganha novo programa no GNT, o “Infiltrado na Cozinha”, que começou a ser gravado este mês.

O FESTIVAL “The Town”, anunciou o espaço “Market Square” com cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça.

A WEPINK, franquia de perfumes da influenciadora Virginia Fonseca, abriu quiosque no RioMar

JULIANA e Saulo Suassuna curtem dias com a filha em Los Angeles.

ACONTECE neste domingo a “Corrida das Estações”, no Centro do Recife.

AS FRANJAS são uma tendência para os cabelos de diversas famosas, como Miley Cyrus, Alice Wegmann e Sabrina Carpenter.

A EXECUTIVA Comunicação, de Karlla Barbosa e Fabiana Galvão comemoram os 18 anos lançando nova identidade visual.

COLUNA de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.

ANIVERSÁRIOS

Daniela Krause Valença, Jaci Tavares de Melo, Karla Ferreira da Costa, Patrícia Jungmann, Pedro Henrique Reynaldo Alves, Sérgio Ferraz e Ulysses Pernambucano de Mello Neto.