Imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro será restaurada após 10 anos

A imagem de Nossa Senhora da Conceição, localizada no Santuário da santa no alto do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, passará por um novo processo de restauro a partir desta terça-feira (8).

A intervenção incluirá não apenas a escultura da santa, feita em ferro fundido, mas também o nicho em que está entronizada.

Com 3,5 metros de altura e pesando cerca de 1.840 quilos, a peça centenária está entre os principais símbolos religiosos e culturais da cidade. A última restauração havia sido realizada em 2014.

O novo trabalho será conduzido no próprio local, com a área do monumento isolada para garantir a segurança e a preservação da obra.

Início das obras será marcado com celebração religiosa

Para marcar o início das atividades, está prevista uma celebração às 12h da terça, aos pés da imagem.

Segundo a Prefeitura do Recife, responsável pela restauração, o objetivo é realizar uma manutenção geral com foco no reavivamento da pintura e no tratamento das áreas afetadas pela oxidação, utilizando materiais compatíveis e certificados.

Como será feita a restauração

As intervenções serão coordenadas pela engenheira Regina Gaudêncio, que lidera uma equipe de quatro profissionais diretamente envolvidos e um consultor especialista em restauração de metais.

O orçamento da restauração está em R$ 117.648,46 e o prazo previsto para conclusão da obra é de 45 dias corridos.

A população poderá acompanhar visualmente o andamento da obra. O Santuário do Morro da Conceição seguirá com programação normal, com exceção da parte posterior do templo, onde o acesso será restrito a apenas um dos velários.

Imagem já passou por duas restaurações

A primeira resturação da santa foi realizada em 2001, seguida pela intervenção de 2014. A escultura foi encomendada pelo então bispo da Diocese de Olinda, Dom Luís Raymundo da Silva Britto, em comemoração aos 50 anos do Dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854.

Fabricada na cidade de Lourdes, no sul da França, a peça foi inaugurada no Recife em 8 de dezembro de 1904, no ponto mais alto da cidade, à época conhecido como Alto dos Oiteiros ou Alto Bela Vista. Desde então, tornou-se um dos marcos da religiosidade católica no estado.

