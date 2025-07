Raquel Lyra cobra Alepe por empréstimo; deputado Waldemar Borges rebate e aponta má gestão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), usou as redes sociais nesta sexta-feira (4) para cobrar publicamente a Assembleia Legislativa do Estado (Alepe) sobre a aprovação de dois pedidos de empréstimos para o Governo do Estado.

A mensagem foi acompanhada de um vídeo em que a gestora afirma que os recursos são fundamentais para viabilizar obras e ações em áreas como saúde e educação. A fala foi gravada na última quinta-feira (3), durante uma assinatura de ordem de serviço para construção de prédio que irá ampliar leitos no Procape-UPE.

A reação, no entanto, veio rápida: o deputado estadual Waldemar Borges (PSB) publicou um vídeo rebatendo a cobrança e acusando a gestão de falta de eficiência na execução dos recursos já autorizados.

Governadora pressiona por agilidade

No vídeo publicado no Instagram, Raquel Lyra afirma que os recursos seriam usados para equipar e reformar hospitais e ampliar os campi da Universidade de Pernambuco (UPE).

"Estão questionando se a gente tem capacidade de entrega, se tem capacidade de execução, em quê esse dinheiro está sendo gasto. Diga a eles que são 37 milhões aqui (investidos). Que estou garantindo o dinheiro dos equipamentos. Que já pode começar a contratar seus engenheiros clínicos para a gente entregar essa obra. Diga que nós vamos construir um novo campus da UPE lá de Caruaru, que vamos reformar ali o nosso hospital Oswaldo Cruz, vamos sonhar com o prédio novo, que a gente vai fazer um novo (hospital) Getúlio Vargas”, afirmou a governadora.

A fala foi interpretada como um apelo direto ao Legislativo estadual, que ainda não votou os projetos de autorização para os novos financiamentos. O teor da cobrança gerou repercussão imediata entre os parlamentares.

Waldemar Borges responde: “Não foi feito por falta de gestão, não por falta de autorização”

O deputado Waldemar Borges (PSB) divulgou um vídeo em resposta à governadora, afirmando que não há entraves na Alepe e que o governo estadual já possui autorizações anteriores de empréstimos que sequer foram utilizados.

“A governadora nunca deixou de ter um pedido de autorização atendido pela Assembleia”, disse Borges. “Desde 2023, o governo do estado tem uma autorização para contrair R$ 1,7 bilhão com a Caixa Econômica. Passados dois anos, só conseguiu captar R$ 600 milhões. E só agora está prestando contas desse valor”, afirmou o parlamentar.

Segundo o deputado, o problema não está na autorização dos recursos, mas na execução. “Pernambuco não pode se dar o luxo de ter R$ 1,1 bilhão mofando nos cofres da Caixa quando precisa de dinheiro para comprar equipamentos de saúde, construir o novo Getúlio Vargas, cuidar das crianças”, criticou.

Ainda de acordo com Waldemar Borges, a governadora deveria apresentar resultados concretos, e não promessas. “Chegando já em meados do terceiro ano do seu governo, a senhora devia estar dizendo: ‘O que foi feito?’. Não diz porque não fez. E não fez, não foi por falta de recursos autorizados”, enfatizou.

O parlamentar ainda destacou que, ao todo, a Alepe já autorizou R$ 9,2 bilhões em empréstimos ao Governo de Pernambuco. “Não direcione o apelo para a Assembleia. Direcione o apelo para o seu governo, para que ele tenha agilidade para usar os recursos autorizados e realizar essas obras”, concluiu Borges.