Governadora vai precisar esperar o fim do recesso de julho da Alepe para ter seu pedido de empréstimo votado

O presidente do colegiado, deputado coronel Alberto Feitosa, disse ontem a este blog que a matéria só deve ser votada no segundo semestre pela Casa

Apesar do relator da matéria, deputado Waldemar Borges, do PSB, ainda não ter definido se dará seu parecer sobre o pedido de empréstimo de R$ 1,5 bi solicitado pela governadora Raquel Lyra na reunião da Comissão de Justiça desta terça-feira, o presidente do colegiado, deputado coronel Alberto Feitosa, disse ontem a este blog que a matéria só deve ser votada no segundo semestre pela Casa. “Mesmo que Waldemar consiga preparar o parecer a tempo de entrar na pauta desta terça, a matéria ainda precisará ser remetida à Comissão de Administração para poder ir a plenário”- afirmou.

Como dia 24 é feriado, a CCJ, que se reúne às terças-feiras, encerra suas atividades do semestre esta semana, entrando, automaticamente, em recesso. A rigor, o recesso só começa dia 1º de julho mas todos os anos, por dificuldade de comparecimento dos deputados no período junino, o expediente legislativo termina após o São João. Mesmo que, haja reunião plenária na quarta e na quinta-feira da semana que vem, se a CCJ não se reúne as outras comissões ficam impedidas de dar andamento aos seus trabalhos. O adiamento da votação desses dois projetos tem sido explicada pela oposição, que domina as três principais comissões, como uma resposta dos deputados ao não pagamento das emendas parlamentares.

– “Estamos no final do primeiro semestre e até agora a governadora não pagou nenhuma emenda de 2025 e nem as que restaram de 2024. Espero que ela aproveite o recesso para refletir melhor até porque as emendas são impositivas e terão que ser quitadas”- disse um deputado de Oposição na Alepe a este blog pedindo off e confessando-se cansado de tantos embates. Ele acrescentou: “essa situação não é boa para ninguém. Nem para o Governo, nem para a Assembleia e nem para o povo pernambucano, chegou o momento de negociar”.

Fazenda dá coletiva esta segunda

A Secretaria da Fazenda do estado e o MPPE marcaram para esta segunda-feira no final da manhã uma entrevista coletiva onde vai ser detalhada operação contra sonegação de impostos deflagrada na última sexta-feira. As empresas sonegadoras teriam movimentado R$ 1 bi sem pagar os devidos impostos. Os nomes das mesmas só devem ser revelados na entrevista mas, pela dimensão que está sendo dada ao anúncio, pode haver surpresas.

Conversa a sós

Até agora nada vazou sobre a conversa que tiveram em Petrolina este sábado o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, pai do ex-prefeito Miguel Coelho, e a governadora Raquel Lyra. Este blog apurou que, entre outros assuntos, FBC tratou dos pleitos feitos a ela pelo prefeito de Petrolina, Simão Durando, quando esteve no Palácio para convidá-la a participar da abertura dos festejos juninos. Raquel foi mas só no sábado. Também tinha sido convidada para, no dia anterior, participar de encontro que já é tradicional na casa de Fernando, e que teve como principal atração o prefeito João Campos, mas afirmou que estaria logo cedo no sábado em Moreilândia para pauta administrativa e não podia comparecer.

Pergunta que não quer calar

Vai ter diálogo no recesso para que melhore o relacionamento entre o Legislativo e o Executivo no segundo semestre?

