Festa dos Coelhos em Petrolina foi uma verdadeira ode ao prefeito João Campos

Na Grécia Antiga, “ode” era uma poesia lírica – tem o mesmo conceito até hoje – dirigida por meio de louvor a uma pessoa, coisa, lugar ou evento. Único pré-candidato a governador de Pernambuco em 2026 presente à festa junina da família Coelho, em Petrolina, esta quinta à noite, o prefeito João Campos viu o evento se transformar em uma verdadeira louvação à sua pessoa. Não só pela família anfitriã, que sonha em ver o ex-prefeito Miguel Coelho candidato a Senador, como pela legião de outros políticos interessados em espaço nas chapas do ano que vem.

Como a governadora Raquel Lyra, o senador Humberto Costa e o deputado federal Eduardo da Fonte, também convidados, não estavam presentes – Raquel só chegou ontem à cidade para abertura oficial dos festejos juninos – a noite foi pouca para selfies e repetidas fotos de figuras públicas ao lado do prefeito do Recife. Em determinado momento dois pré-candidatos chegaram a comentar entre si que se a governadora tivesse ido acabaria colocando água na fervura dos oposicionistas ali presentes interessados em encher o balão de João Campos que até faltou à abertura dos festejos juninos na capital para se deslocar ao município um dos mais distantes do Recife.

A foto que causou mais comentários nos meios políticos foi a que reuniu o prefeito do Recife, o ex-prefeito de Petrolina , Miguel Coelho, o ministro Sílvio Costa Filho e a ex-deputada federal Marília Arraes. “É a chapa de 2026” comentaram internautas nas redes sociais onde a foto foi postada. Nos meios políticos, no entanto, os comentários foram outros como o de que não caberiam os quatro numa mesma chapa, que Miguel Coelho, Silvio Filho e Marília não querem ser vices mas concorrer ao Senado e que a ausência de Humberto Costa demonstrou que, nessa configuração, o espaço do PT não foi preservado, apesar da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado que é do PT ter ido à festa. Ela é lembrada nos bastidores para vice mas já informou ao próprio que vaga majoritária de 2026 é de Humberto.

“Um desses vai sobrar, senão dois,” comentou a este blog um deputado federal, observando a fotografia. Os motivos apresentados foram os de que Miguel Coelho ainda terá que esperar pela Federação União Progressista, que tem outro pré-candidato ao Senado, Eduardo da Fonte – Dudu vai estar com a governadora e deve lutar para levar a Federação para o palanque dela – o ministro Sílvio Costa Filho também está no aguardo de uma Federação do MDB com o Republicanos; e Marília Arraes sonha com a vaga do Senado mas também trabalha com a perspectiva de um mandato de federal. A ver.

São Paulo é entrave à Federação do MDB com Republicanos

Apesar de alguns entraves regionais, o maior problema para a formação da Federação entre o MDB e o Republicanos é o estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, será candidato a presidente ou à reeleição. Nos dois casos, gostaria de fazer o seu sucessor e o prefeito paulistano do MDB, Ricardo Nunes, também quer ser candidato a governador e seu projeto colide de frente com o de Tarcísio que já o ajudou a se reeleger e acha que a conta já está paga.

Depois de Petrolina, Arcoverde

A governadora Raquel Lyra, que marcou presença na abertura oficial do São João de Petrolina, vai estar este sábado na abertura das festas juninas de Arcoverde, outro grande polo turístico e cultural do interior nesta época. Até o final do mês ela deve prestigiar outros municípios, mas a agenda ainda não foi fechada. Por falar em São João, na próxima terça-feira a Assembleia deve aprovar, com atraso, o projeto do Executivo que visa custear as festas dessa época em 100 municípios.

Gilson Machado

A prisão do ex-ministro do turismo Gilson Machado pela Polícia Federal no Recife esta sexta-feira casou surpresa em todos os lados. O fato da PGR ter solicitado à PF a abertura de um inquérito para apurar uma possível participação do ex-ministro numa provável tentativa de fuga do tenente coronel Mauro Cid foi vista como um início de investigação que poderia ou não ir para a frente dependendo do que fosse levantado. Indagado sobre o assunto o deputado estadual coronel Alberto Feitosa, do PL, comentou: “nós bolsonaristas vivemos sobressaltados”.

Pergunta que não quer calar

Porque a prisão de Mauro Cid a pedido do STF não vingou e a de Gilson Machado foi mantida?

