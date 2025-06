São João de Petrolina é pauta conjunta da governadora Raquel Lyra e do prefeito João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por iniciativa do prefeito de Petrolina, Simão Durando, que comanda a segunda maior festa junina do estado – a primeira é a de Caruaru – o mundo político pernambucano, sem distinção partidária ou ideológica, vai marcar presença esta noite de sexta-feira na abertura das festas juninas naquela cidade. Raquel, que destinou R$ 1 milhão para os festejos, resolveu atender ao prefeito e ao deputado estadual Antonio Coelho que foram, pessoalmente, ao seu gabinete para entregar o convite, e vai estar na abertura oficial da festa onde também marcará presença o prefeito João Campos.

A lista de convidados inclui ainda os pré-candidatos ao Senado, o ministro Silvio Costa Filho, o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e a ex-deputada federal Marília Arraes além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Álvaro Porto. De Brasília vão estar na abertura o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

O prefeito João Campos chegou a Petrolina um dia antes, esta quinta-feira, para uma festa especial dos Coelhos – que já tradicional – e para a qual, segundo o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o anfitrião, a governadora também foi convidada mas não pode chegar a tempo. Na verdade, Raquel viajou esta quinta-feira para o Sertão mas só incluiu Petrolina na sua programação esta sexta onde, antes da abertura do São João, faz entrega das chaves de residências do programa Morar Bem a famílias petrolinenses. Ela viajou acompanhada do secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça.

Sobre as presenças de tantos políticos importantes na abertura do São João de Petrolina, o prefeito Simão Durando disse a este blog : “é uma alegria imensa ver Petrolina se consolidando, cada vez mais, não só como a capital do Sertão mas como verdadeiro polo de cultura, turismo e articulação política no Brasil”. Para ele “essa projeção nacional da festa também reflete o protagonismo político que Petrolina tem assumido. Quando grandes nomes da política escolhem estar aqui no Sertão é porque reconhecem a importância da nossa cidade, o nosso trabalho, e a capacidade que temos de liderar pautas importantes para Pernambuco e o Brasil”.

Precaução sobre o São João

Com receio de que a Assembleia Legislativa não aprovasse as verbas para as festas juninas municipais a governadora Raquel Lyra informou aos 100 prefeitos beneficiados que se o Legislativo não aprovasse a tempo seu projeto ela encontraria uma forma de ressarcimento aos cofres públicos municipais de forma que nenhuma cidade ficasse sem realizar seus tradicionais festejos nessa época. A fórmula encontrada poderia ser a de celebrar convênios. Isso levou a bancada governista a não ser obrigada a estar presente na sessão plenária desta quarta-feira na qual não houve quórum para deliberação. Na próxima terça vai ser mais tranquila a aprovacão já que neste dia há um acordo com todos os parlamentares para estarem presentes ao plenário.

Empréstimo e o coronel Feitosa

Quanto ao pedido de empréstimo o Governo já sabe que a oposição planeja só deliberar sobre a matéria após o recesso do meio do ano. Quanto à sabatina do novo administrador de Fernando de Noronha seu adiamento é visto como mais uma birra do presidente da Comissão de Justiça, coronel Alberto Feitosa que, a exemplo do presidente Álvaro Porto, que tem prerrogativas para isso, já falou várias na comissão que a decisão do que vai ser votado no colegiado é dele. Nos corredores da Alepe o comentário dos deputados é de que Feitosa “vestiu a índole autoritária de Bolsonaro”- como falou a este blog um parlamentar de linha independente.

Pergunta que não quer calar

Como anda o pagamento das emendas parlamentares de 2024 pelo Governo do Estado? Ninguém sabe, ninguém viu.

