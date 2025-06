Pedido de empréstimo de Raquel pode ser votado só depois do recesso da Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de ter informado que daria seu parecer sobre o pedido de empréstimo da governadora Raquel Lyra esta quarta-feira o deputado Waldemar Borges, do PSB, relator da matéria na Comissão de Justiça, pediu a palavra no final da reunião do colegiado esta terça-feira para afirmar que ainda examina com assessores o pedido de informações feito ao Governo cujas respostas chegaram na Alepe na quinta-feira passada. Adiantou que, pelo que já leu, o relatório demonstrou que o Governo tem recursos em caixa para fazer obras no valor de mais de R$ 6 bi de empréstimos já autorizados e que não há urgência para a Assembleia aprovar mais um pedido.

Diante da estranheza dos deputados governistas presentes à reunião, o presidente da Comissão de Justiça, deputado coronel Alberto Feitosa, deu razão a Waldemar e afirmou a este blog depois que “pelo andar da carruagem, a matéria não será votada antes do recesso” que começa antes do São João e vai até o final de agosto. “Tudo que imaginávamos o Governo praticamente confessou através dos próprios dados que nos enviou – completou Waldemar. Isso significa que é falácia dizer que a oposição não quer aprovar empréstimo e está impedindo o desenvolvimento de Pernambuco. O Governo é que não tem capacidade para captar os recursos e nem para gastar. Autorizamos R$ 9.2 bi de empréstimo sem exigir nada mas agora qualquer outro só será autorizado se ficar tudo esclarecido antes e depois com o envio de informações ao Poder Legislativo”- concluiu.

Vários deputados governistas se pronunciaram para mostrar as obras e as ações que a governadora tem implementado. Um deles, Wanderson Florêncio, citou estradas e outras obras que já visitou: “ a governadora é séria, só faz tudo bem feito. Não é como o PSB que fazia estradas que não duravam dois anos. O Governador Paulo Câmara não gastou o total dos empréstimos que conseguiu e que foi pouco dinheiro porque o PSB deixou o estado quebrado e a governadora não só recuperou a capacidade para tomar empréstimo como tem direito de solicitar desta casa o que for necessário e estiver disponível para tocar seu programa de Governo”.

Os deputados Débora Almeida e Joãozinho Tenório voltaram a insistir nos recursos para o Arco Metropolitano e à BR-232 dando testemunho de que, como oriundos do agreste do estado, sabem da importância da duplicação da BR com destino ao Sertão. Joãozinho foi mais além : “tem debate político e antecipação eleitoral no que a oposição vem fazendo nesta Casa, isso vocês não podem negar”. A deputada Débora Almeida completou: “chegou a hora de pensar em Pernambuco e não em campanha política de eleição que só será realizada em 2026”.

Desrespeito às leis

– O que está havendo na Alepe agora, promovido pela oposição, é um desrespeito completo às leis, incluindo a Constituição Brasileira e a Constituição Pernambucana. Aqui querem evitar até o direito de manifestação do voto. Se o PSB não quer aprovar o empréstimo que leve o caso para o plenário e dê direito aos parlamentares que são a favor de dar seu voto. O PSB vive aqui cobrando projetos mas ficou 16 anos no poder e não fez sequer o projeto do Arco Metropolitano e agora que a governadora quer fazer não querem deixar”.

Em busca de votos

Da mesma forma que os pré candidatos ao Senado Humberto Costa, Fernando Dueire, Eduardo da Fonte e Sílvio Costa Filho estão andando pelo interior em plena pré-campanha para o Senado, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho vem aproveitando os finais de semana para, ao lado do deputado federal Fernando Filho, ir aos municípios onde o irmão tem base eleitoral. Mesmo em municípios em que os prefeitos apoiam a governadora Raquel Lyra ele tem marcado presença, afinal, nem sempre quem vota em um candidato a governador o acompanha na votação para o Senado.

Pergunta que não quer calar

Quando a Comissão de Justiça da Assembleia vai voltar aos debates civilizados e sem atropelos?

