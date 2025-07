Andrea Medeiros, esposa do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros (PL) se filia ao PSD de Raquel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A professora Andrea Medeiros, candidata a deputada estadual e esposa do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, do PL, se filia na próxima segunda-feira ao PSD, atendendo a convite da governadora Raquel Lyra. A própria Raquel, atual presidente estadual da legenda, fez questão de assinar o convite para o evento marcado para às 18h55 em casa de recepções no bairro de Piedade. Apesar do PL ter uma chapa estruturada para disputar de cinco a seis vagas na Assembleia, Andrea, que é cunhada do deputado federal André Ferreira(PL), resolveu optar pelo PSD por conta da proximidade com a governadora Raquel Lyra, cuja administração ela defende em todos os lugares e pelo apoio dado pelo Palácio das Princesas ao prefeito Mano antes e durante a campanha da reeleição.

Embora o PL tenha se afastado do Governo depois que perdeu o Detran para o PP, a ida de Andrea para o PSD está bem administrada, segundo André Ferreira. Ele afirma que o PL está com uma chapa estruturada para disputar vagas na Alepe composta por cinco deputados estaduais – Renato Antunes, Alberto Feitosa, Abimael Santos, Joel da Harpa e Nino de Enoque – aos quais se juntará o vereador do Recife, Fred Ferreira ou Adriana Ferreira (cunhado e irmã de André) e a decisão da primeira dama acrescentará ainda mais peso ao grupo Ferreira que queria ter uma parlamentar na base de Raquel, mesmo que por outra legenda.

Nos meios políticos, no entanto, é público e notório que Andrea não gostou de disputar uma vaga na Alepe concorrendo no mesmo partido com o vereador Fred Ferreira ou Adriana Ferreira e começou a estudar outras opções quando foi convidada por Raquel para se filiar ao PSD. Mano permanecerá no PL mas apoiando Raquel, como tem feito, incluindo a sua reeleição, segundo fonte próxima ao prefeito. Mesmo nunca tendo disputado mandatos, Andrea Medeiros se destacou na campanha do esposo pela reeleição participando da coordenação e comparecendo a todos os eventos. Ela diz que estará muito bem no PSD “teria problemas com o PL que considero um partido radicalizado. Defendo que a mulher deve estar onde ela quiser e também a causa LGBT, coisa que não teria liberdade para expressar no PL. Raquel nos dá voz e vez, nos respeita e nos dá valor.”

Os votos

– “Se você trabalhar bem e junto com o povo, os votos são consequência” – afirma Andrea que diz ter conhecimento da concorrência que vai enfrentar no PSD. Ela explica que viu isso com Mano. “Muitos não acreditavam que ele iria se reeleger, mas ele trabalhou muito e os votos vieram em proporção muito superior ao que nossos adversários imaginavam. E no primeiro turno”. Mesmo não tendo ainda se declarado candidata, Andrea é reconhecida onde vai e chega em alguns locais a dividir as atenções com o esposo e onde já é chamada de “deputada”.

Primeira mulher na Adepe

Ana Luíza Ferreira, ex -secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade assumiu nesta quinta-feira a presidência da Adepe – Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Nos quase 60 anos de existência da agência, ela é a primeira mulher a dirigir o órgão. Em seu pronunciamento, Ana disse que chega “para trazer uma visão de investimentos de impacto, aqueles que atrelam investimento à redução de desigualdades. Nosso trabalho será gerar desenvolvimento e oportunidades, aliados à sustentabilidade”.

Pergunta que não quer calar

Quantos candidatos e candidatas a deputado(as) federais e estaduais Raquel vai filiar ao PSD para disputar 2026?

