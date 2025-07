Críticas de João Campos ao Governo Lula deixam PT calado mas PSOL reage: "vacila, vacila"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com eleição interna marcada para o próximo domingo, de escolha dos novos dirigentes, PT de Pernambuco ainda não se manifestou sobre as críticas

Mergulhado na eleição interna marcada para o próximo domingo, quando serão escolhidos os novos dirigentes municipais e estadual do partido, o PT de Pernambuco ainda não se manifestou sobre as críticas recentes feitas pelo prefeito João Campos ao Governo Lula à respeito do último embate com o Congresso que derrubou o decreto do presidente que aumentava as alíquotas do IOF (Imposto sobre Movimentações Financeiras). Esta quarta-feira, no entanto, um partido aliado do PT, o PSOL, através do pré-candidato a governador, de Pernambuco, o ex-vereador do Recife Ivan Moraes, criticou o fato de nove dos quinze deputados federais do PSB, do qual Campos é presidente nacional, terem votado pela derrubada do decreto do presidente.

Moraes citou as frases de João à imprensa nacional criticando a falta de articulação do Governo e o fato de Lula ter recorrido ao litígio quando acionou o STF em busca de derrubar a decisão congressual por considerá-la ilegal, e concluiu: “vacila, vacila”. Ivan é um conhecido adversário de Campos ao qual fazia oposição na Câmara do Recife mas o silêncio petista, citado por um crítico do PT como “ensurdecedor”, tem uma explicação. Neste momento a legenda no estado trava uma luta de vida ou morte de suas correntes para controlar o PT/Recife quase todo comprometido com o prefeito e fazendo parte de sua administração com duas secretarias.

Há também o receio de qualquer deslize vir a prejudicar o senador Humberto Costa, candidato preferencial de Lula a senador e a principal liderança da corrente CNB (Construindo um Novo Brasil) que disputa, em pé de igualdade, com os atuais dirigentes da legenda na capital, umbilicalmente ligados ao PSB. É possível que contados os votos no próximo domingo a coisa mude de figura caso a CNB vença no Recife. A corrente tem tudo para eleger presidente estadual o deputado federal Carlos Veras que, mesmo sendo de uma corrente específica, tem lutado para reunir em torno de si todas as lideranças possíveis com o objetivo de fortalecer o projeto de revitalização das bases petistas, que se dissiparam nas últimas eleições. Fora isso todos têm consciência de que a aliança PT/PSB é muito forte para ruir diante de críticas de Campos a Lula. A ordem geral é, por enquanto, calar.

Em defesa de Raquel

As últimas solenidades no Palácio têm mostrado que auxiliares da governadora Raquel Lyra estão profundamente magoados com os entraves que ela vem enfrentando para fazer andar o seu projeto do Governo, sobretudo os relativos à Assembleia Legislativa que tem postergado a votação de pedidos de empréstimo enviados pelo Executivo. Na celebração dos 200 anos da Confederação do Equador esta quarta-feira não foi diferente. Em seus pronunciamentos a vice Priscila Krause e o presidente da CEPE, João Baltar Freire, chegaram a comparar a luta da governadora à de Frei Caneca, afirmando que ela quer mudar o estado para melhor servir à população, como apregoava o religioso assassinado pelos portugueses.

Procape

Esta sexta-feira às 10 horas o Governo do Estado anuncia, com a assinatura da ordem de serviço, a conclusão da construção do prédio anexo do Procape, hospital vinculado à Universidade de Pernambuco – UPE – e que terá 138 novos leitos, sendo 50 de UTI e 88 de enfermaria, o que representa um aumento de 54% na capacidade total da unidade hospitalar. O objetivo é reduzir a superlotação da emergência cardiológica e a fila de espera por cirurgias cardiovasculares de alta complexidade. O Procape atende a pacientes de todo o estado.

História de Pernambuco

O Governo do Estado solicitou ao Conselho Estadual de Educação a tomada de providências para que a grade curricular das escolas estaduais inclua como obrigatória uma nova disciplina sobre a História de Pernambuco. O anúncio foi feito na solenidade de comemoração da Confederação do Equador quando o Salão das Bandeiras ficou lotado de historiadores e de alunos das escolas públicas autores de trabalhos escritos e de pinturas sobre Frei Caneca, que foi incluído no livro dos heróis brasileiros. Caneca também foi um dos líderes da Revolução de 1817, a Data Magna de Pernambuco.

Pergunta que não quer calar

Como o PT estadual, o nacional também decidiu calar à respeito das críticas de João Campos que já anunciou apoio a Lula em 2026?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com