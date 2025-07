Livre da concorrência com o PSDB, Podemos quer eleger 3 deputados federais e 6 estaduais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Podemos, um dos partidos da base da governadora Raquel Lyra melhor estruturados para a disputa proporcional nas eleições de 2026, se prepara para filiar, durante a janela partidária de abril do ano que vem, quatro deputados estaduais do Solidariedade – Luciano Duque, Wanderson Florêncio, Gustavo Gouveia e Fabrízio Ferraz – e estabeleceu como meta fazer uma bancada com 2 a 3 deputados federais e 5 a 6 estaduais. A legenda, presidida no estado pelo ex-prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, candidato a federal, trabalha para elegê-lo e também ao ex-deputado federal Ricardo Teobaldo. O terceiro nome com probabilidade de se eleger federal deve sair dos demais candidatos que, segundo Teobaldo, estão interessados em ingressar na legenda.

“Vamos fazer uma expressiva bancada estadual e Marcelo, que é muito competente e sabe estruturar partido, já começou a anunciar os nomes das lideranças municipais que vão fazer parte do grupo que estamos formando “- disse Teobaldo a este blog esta terça-feira, no Palácio do Campo das Princesas, após sair de audiência com a governadora Raquel Lyra, satisfeito com o que ouvira.

O Podemos, que conta em seus quadros com o ex-senador Armando Monteiro, passou por grande turbulência há dois meses quando se anunciou a formação de uma Federação da legenda com o PSDB, partido presidido em Pernambuco pelo atual presidente da Assembleia, Álvaro Porto. O primeiro problema para a legenda, caso a Federação acontecesse, seria a disputa pelo Governo do Estado, com o Podemos compondo a base da governadora Raquel Lyra e defendendo sua reeleição e o PSDB claramente definido a favor do prefeito João Campos, que deve enfrentar Raquel. Algumas lideranças do partido chegaram a migrar para outra legenda se isso acontecesse mas, no meio do caminho, o projeto de criação da Federação se desfez a nível nacional levando os filiados estaduais a respirar aliviados.

Marcelo e as filiações

Marcelo Gouveia começou esta semana a anunciar, uma por uma, as filiações ao Podemos para a disputa de estadual. Já divulgou três delas: o ex-deputado estadual Beto Accioly, de Camaragibe, a primeira suplente do PL na Alepe, Rebeca Lucena e o vereador de Igarassu, Junior do Habitat. Teobaldo acredita que além dos quatro deputados estaduais já decididos a ingressar na legenda é possível mais um ou dois façam o mesmo. “Nossa chapa vai ser bastante competitiva e atrai cada vez mais candidatos interessados em fazer parte do Podemos”.

PSD chegará a 70 prefeitos com filiação de Rodrigo

O PSD se prepara para comemorar o seu 70º prefeito com a filiação do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro na próxima semana. As filiações estão sendo feitas milimetricamente para que Rodrigo seja o número 70 da legenda. A governadora Raquel Lyra deve estar presente à filiação do caruaruense.

Causa animal no radar

O secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Coelho, já conversou com a governadora sobre um dos projetos que tem em mente para a pasta e se refere à causa animal. Defensor dos animais em todos os seus mandatos, ele pensa em um grande programa que possa atingir todo o estado, passando, entre outras iniciativas, pela garantia de castração dos animais de rua, um problema que desafia grandes e pequenos municípios. Um dos primeiros castramóvel a funcionar em Pernambuco foi produto de iniciativa do secretário.

Pergunta que não quer calar

Além PSD, PP e Podemos que outras legendas do entorno da governadora vão eleger deputados federais e estaduais em 2026?

