Miguel Coelho e Silvio Filho partem na frente em busca de vaga no palanque de João Campos

"Quem é coxo parte cedo”, ensina o adágio popular que, traduzido para a política, significa que nenhum candidato deve deixar para fazer campanha na véspera do pleito. A não ser que seja uma grande liderança já sacramentada. Em se tratando de iniciantes, ou pessoas ainda não testadas efetivamente nos cargos ao qual vão concorrer, o correto é começar cedo a andar e se mostrar aos eleitores. Pensando nisso e no fato de que, para terem vez ao lado do prefeito, precisam ainda que vencer mais dois concorrentes – o atual senador Humberto Costa e a ex-deputada federal Marília Arraes – os pré-candidatos ao Senado Miguel Coelho e Sílvio Costa Filho resolveram deixar a timidez de lado e até correr, se for preciso, como fez Miguel este sábado no Recife, para acompanhar o prefeito em plena chuva.

Não é de hoje que os dois procuram se inserir ao lado de Campos. No início de 2023 se encontraram com o prefeito em praia do litoral sul e foram devidamente fotografados aparecendo na mídia como a chapa dos sonhos, devidamente batizada por olheiros do PSB. Mas agora que se chegou ao segundo semestre de 2025, um ano e três meses antes do pleito, os dois entenderam ser a hora de estar presente cada vez mais. Sílvio, que vinha evitando a ousadia em função do cargo que ocupa, decidiu deixar para trás o receio e este final de semana ocupou todos os espaços possíveis para, não só reafirmar sua candidatura como a do próprio João em entrevista ao Jornal do Commercio.

O que estaria motivando tamanho alvoroço? Um deputado federal que não quis se identificar disse a este blog que só há uma explicação, além da concorrência no palanque de João Campos : as pesquisas eleitorais publicadas durante as festas juninas apontando Humberto Costa, Eduardo da Fonte e Marília Arraes como os mais citados pelos entrevistados para o pleito senatorial do ano que vem. Miguel Coelho, que foi candidato a governador em 2022 está perto dos três principais, mas Silvio Filho, talvez pela ausência provocada pelo ministério, aparece em quinto lugar, considerando a média das pesquisas.

Além disso, considera-se que Humberto é o nome do PT indicado pelo presidente Lula e com certeza tem uma vaga garantida com João ou mesmo com Raquel, dependendo do que vai acontecer daqui pra frente. O fato é que, sem ainda ter garantia da escolha que João vai fazer, Miguel e Sílvio estão sendo muito úteis ao prefeito na medida em que vêm fazendo oposição firme à governadora na mídia tradicional e nas redes sociais. O PSB anda satisfeito, mesmo correndo o risco de vir a desagradar a um ou aos dois, se for necessário, na hora do fechamento da chapa de 2026.

André Teixeira recebe um Upgrade

Um dos auxiliares mais próximos da governadora, André Teixeira, recebeu uma promoção importante ao ser anunciado como secretário de mobilidade e infraestrutura, uma das secretarias que mais fará entregas no estado pois está sob sua responsabilidade o DER que administra a construção de estradas. Na Adepe -Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – ele tem atuado bem mas na nova secretaria terá amplos espaços a ocupar.

Posse de Daniel

Como adiantou este blog, a posse do ex-deputado federal Daniel Coelho como secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha do Governo Raquel Lyra será às 16 horas desta terça-feira no Palácio do Campo das Princesas. Está prevista a presença de todo o secretariado e de defensores da causa ambientalista. Daniel, que foi um bom secretário de Turismo e Lazer, deve ter um bom desempenho na nova pasta que tem mais a ver com o que sempre fez em defesa da natureza.

Deputados federais na mira de Raquel

A governadora Raquel Lyra já tem traçado um roteiro para atrair deputados estaduais e federais, além de candidatos a estes cargos, para o PSD. Daniel Coelho já é certo no partido. Dos deputados de mandato ela trabalha com nomes como os de Mendonça Filho e Guilherme Uchoa Junior, mas pretende atrair mais gente. Sobre os deputados estaduais as conversas estão acontecendo mas são mantidas em segredo para não atiçar a concorrência, segundo um assessor palaciano.

Pergunta que não quer calar

Quantos deputados estaduais vão se filiar ao PSD na janela partidária?

