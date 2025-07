Em clima tenso, PT/Recife define direção entre candidatos de Humberto Costa e Teresa Leitão

Embora tenham estabelecido um consenso em torno da direção estadual do PT a ser eleita no próximo domingo, apoiando o deputado federal Carlos Veras, da CNB, que tem como único adversário o ex-deputado federal Fernando Ferro, os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão não conseguiram se entender no Recife, a base municipal mais forte do partido e de grande influência do prefeito João Campos, e disputam no próximo domingo, taco-a-taco, segundo observadores do próprio partido, a conquista da presidência da legenda na capital. As eleições estadual e municipais são realizadas no mesmo dia.

O candidato apoiado por Humberto no Recife é o ex-vereador Jairo Brito, da CNB, tendência petista da qual o senador é um dos expoentes, e o apoiado por Teresa é o vereador Osmar Ricardo, que votou na eleição do ano passado tendo sobre os ombros uma bandeira amarela do PSB e não a vermelha do PT. Há um terceiro candidato, de linha mais ideológica, o cientista político Pedro Alcântara, apoiado pelo deputado estadual e ex-prefeito da capital João Paulo Silva. Já está acordado que, caso a eleição vá para o segundo turno, Jairo e Pedro vão se unir para enfrentar Osmar, irmão do secretário do Meio-Ambiente do Recife, Oscar Barreto.

Embora já se trabalhe nos bastidores para evitar um racha no Recife, na verdade, dependendo do resultado da eleição na capital, o candidato que vencer vai sinalizar para que lado, preferencialmente, o PT vai rumar em 2026. O grupo que tem como principal liderança a senadora Teresa Leitão é claramente a favor do apoio à candidatura a governador do prefeito João Campos e o liderado por Humberto flerta com o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra. Os deputados estaduais João Paulo, Doriel Barros e Rosa Amorim são prova disso. Na Alepe costumam votar a favor dos projetos do Governo e defendem a aprovação dos pedidos de empréstimo feitos pela governadora.

Tem sido costume no PT a direção nacional chamar para si a responsabilidade sobre o estado de Pernambuco mas depois que em 2024 a decisão nacional colidiu por completo com o pensamento dos petistas pernambucanos que reivindicavam a vice de João Campos e não conseguiram, desta vez se trabalha, segundo apurou este blog com diversas fontes do partido, com a possibilidade de as direções estadual e municipais terem maior influência na definição. Isso implicaria, inclusive, na garantia da candidatura ao Senado de Humberto Costa no momento em que os pré -candidatos Miguel Coelho e Silvio Costa Filho não dispensam a companhia do prefeito.

Silvio seguindo João

Um vídeo em que o prefeito João Campos e o ex-prefeito Miguel Coelho correram este sábado em rua dos Torrões para fugir da chuva e chegar a tempo em uma inauguração ganhou destaque no instagram de Miguel. E não deu outra, mesmo sem chuva, o ministro Sílvio Costa Filho, que disputa com Miguel uma vaga de senador na chapa do prefeito em 2026, improvisou, mesmo sem chuva, uma corrida para inaugurar com o prefeito de Petrolândia uma estrada no município chamada de cinturão verde e batizada com o nome do ex-deputado estadual Vital Novaes.



Dueire em Arcoverde

O senador Fernando Dueire participou do encerramento dos festejos juninos em Arcoverde este final de semana. Destacou que “o São João de Arcoverde virou referência no interior do Brasil” e comprometeu-se com o prefeito Zeca Cavalcanti a destinar emendas orçamentárias para a área de saúde de forma a “fortalecer a atenção básica e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública”. Ele visitou entre quinta e domingo 12 municípios do sertão e do agreste.

Mendonça vai desfalcar o União Brasil?

Além do deputado federal Luciano Bivar, que já discute a possibilidade de se filiar ao PRD em abril, aproveitando a janela partidária, outro parlamentar federal pernambucano pode deixar o União Brasil: Mendonça Filho. Se isso acontecer a legenda vai ficar com um federal apenas, Fernando Filho, irmão de Miguel Coelho. Mendonça pode migrar para um partido da base da governadora Raquel Lyra, incluindo o PSD, mesma legenda de Raquel.



Pergunta que não quer calar

O União Brasil caminha para virar o partido dos Coelhos em Pernambuco?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com