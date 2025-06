Raquel tem o apoio de 83,44% das mulheres e de 74,67% dos homens eleitos (as) prefeitos em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Primeira mulher eleita governadora de Pernambuco, Raquel Lyra ainda não conseguiu estabelecer um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, embora tenha o apoio de cerca de 30 dos 49 deputados mas, considerando que ela tem investido sobretudo no apoio dos prefeitos, os números já contabilizados no entorno do Palácio do Campo das Princesas revelam que a mesma já conquistou 25 das 30 mulheres eleitas prefeitas no ano passado e 115 dos 154 homens também eleitos. No que se refere às mulheres é possível que os apoios tenham se esgotado – das cinco prefeitas de oposição três são do PSB, partido mais resistente à governadora, uma é do PL e outra do Republicanos. Essas duas últimas – Mary Gouveia, de Escada, e Sandra Porto, de Canhotinho – não têm posição isolada neste jogo. As famílias das duas estão também na oposição.

Em relação aos homens prefeitos, a correlação de forças ainda presume mudanças. Hoje, por exemplo, o PSD, partido da governadora tem 67 prefeitos e vai chegar aos 70 no princípio de julho. Os novos são todos homens. Mas a conta, pelo que se comenta na Assembleia, ainda não está fechada, podendo haver mais apoios até o ano que vem, sobretudo no momento em que deputados estaduais e federais já acertados com o Palácio do Campo das Princesas, vão aproveitar a janela partidária de abril para se filiar à legenda governista. Com a nova filiação seria considerado natural que eles trouxessem novos prefeitos para se aliar ao projeto de reeleição de Raquel.

– “Raquel é uma mulher forte, vem transformando Pernambuco. Hoje posso dizer que Carpina, pode sim, contar com ela que olha pelas pessoas que mais precisam, que olha pelos municípios. Ela é uma verdadeira municipalista. Conhece de perto as necessidades dos prefeitos e prefeitas e sabe muito bem daquilo que precisamos. Ela veio para fazer a diferença e está fazendo” – afirma a prefeita de Carpina, Eduarda Gouveia, uma das mais entusiasmadas defensoras da reeleição da governadora. Eduarda, as demais mulheres prefeitas e também os homens costumam citar creches, investimentos em saúde e educação além de obras nas estradas como as coisas mais relevantes que Raquel está fazendo em suas regiões. E explicam desta forma o fato de terem resolvido apoiá-la.

Mirella na ponta da língua

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, passou por maus bocados esta quinta-feira quando a Câmara Municipal, cujo presidente poderia de pronto rejeitar o pedido de impeachment feito pelo advogado Antonio Campos, alegando inconstitucionalidade, decidiu colocar a proposta em votação como forma, segundo um vereador que falou um off com este blog, de pressionar a chefe do executivo para demandas futuras. Mas o que mais surpreendeu em todo o imbróglio foi os dois votos a favor do impeachment terem sido dados pela vereadora do PT, Eugênia Lima e pelo vereador bolsonarista do PL, Alessandro Sarmento. Como na Assembleia onde o PSB se uniu ao PL para fustigar a governadora, em Olinda, foi a vez do PT e do bolsonarismo caminharem juntos contra a prefeita.

Ônibus para Bom Conselho

A governadora Raquel Lyra fará esta sexta-feira a entrega de cinco novos ônibus escolares para a Prefeitura de Bom Conselho que perdeu em um incêndio na garagem municipal 10 veículos que transportavam os estudantes das escolas municipais. No dia do sinistro ela ligou para o prefeito para se solidarizar e disse esta quinta-feira que não poderia deixar os estudantes sem aulas por falta de transporte.

Congresso em Foco

Começou a temporada da escolha dos deputados federais e senadores mais influentes do Brasil da promoção Congresso em Foco. A votação é feita pela Internet e vários parlamentares já fazem campanha em suas redes sociais com este objetivo. O senador Humberto Costa gravou junto com o deputado federal Túlio Gadelha, numa clara dobradinha em busca de votos. Como Humberto está no Senado e Túlio na Câmara eles não são concorrentes e um ajuda ao outro.

Pergunta que não quer calar

Quando o Palácio das Princesas vai esgotar sua capacidade de atrair prefeitos e prefeitas para a base do Governo?

