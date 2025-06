Com João Campos mais discreto, Raquel Lyra domina o espaço das festas juninas no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os números ainda não estão fechados mas prefeitos, deputados e senadores já admitem que as festas de São João deste ano surpreenderam pela animação e atração de turistas sobretudo nas cidades do interior, onde a tradição deixa o Grande Recife para trás. Se foi pior para o prefeito do Recife, João Campos, que, geograficamente, ficou limitado a ir a Petrolina, Vitória e aos arraiais da capital, a governadora Raquel Lyra, que tem apoio de muitos prefeitos e investiu R$ 80 milhões nos festejos, não deixou por menos. Foi pessoalmente aos eventos de Petrolina, Caruaru, Arcoverde, Gravatá, Surubim, Carpina, Bezerros , Santa Cruz do Capibaribe e Limoeiro onde, além dos palcos e camarotes, circulou no meio da multidão tirando selfies. Em Gravatá chegou a surpreender quem costuma vê-la mais sisuda e dançou quadrilha junina no palco sob o comando de Wesley Safadão.

“Arcoverde e Caruaru fizeram os maiores festejos juninos de suas histórias mas todas as cidades-polo tiveram eventos de massa, o que repercutiu no estado inteiro”- observa o deputado estadual Luciano Duque, de Serra Talhada, para quem a festa foi mesmo uma das maiores já realizadas no estado. Ele criticou o que chamou de “festival mix” em alguns municípios que prestigiaram mais os artistas de fora do que os locais, abrindo exceção para Arcoverde e Caruaru, mas disse que não se pode pegar o esforço feito para comemorar a festa. No afã de celebrar o São João onde foi a atração principal em todos os municípios que visitou – vai a mais até o final de semana – a governadora declarou à imprensa “Pernambuco está em festa. Somos a capital do Brasil nesse São João”.

No sertão, além de Petrolina, as cidades de Salgueiro e Araripina também foram destaque. Grandes ou pequenos mais de 100 dos 184 municípios pernambucanos tiveram eventos juninos. Ao lado do investimento expressivo do Governo, credita-se a exuberância da festa em alguns municípios aos novos prefeitos eleitos no ano passado que fizeram questão de aparecer bem na fita visando as eleições de 2026. São citados, especificamente, Surubim, Carpina e Arcoverde. Em Arcoverde, o prefeito Zeca Cavalcante praticamente ressuscitou a festa de São João, citada como uma das maiores do estado mas que ,praticamente, acabara na gestão do seu antecessor. Carpina e Surubim também vinham realizando eventos que deixavam a desejar.

Federação Solidariedade/PRD longe dos extremos

O presidente nacional do Solidariedade, partido que anunciará essa quarta uma federação com o PRD, o sindicalista e ex-deputado federal Paulinho da Força, disse em entrevista esta terça-feira que o bloco pretende se afastar dos extremos políticos, devendo se encaminhar para o centro democrático. Essa posição se contrapõe ao que pensa a vice-presidente do Solidariedade, Marília Arraes, que defende apoio a Lula. Paulinho é amigo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e compareceu ao lançamento de Caiado como pré-candidato a presidente.

Bancadas partidárias diminuem com a Federação



Concretizada a Federação dessas duas legendas, as bancadas partidárias na Câmara dos Deputados se reduzem a 14. Este é o menor número desde 1986, quando só 12 partidos elegeram deputados federais. Isso, porém, não significa que só 14 partidos existam no país. A verdade é que quando uma Federação é constituída os partidos que a compõem são obrigados a disputar eleições e atuar conjuntamente por quatro anos no Congresso Nacional. Um exemplo é a atual Federação do PT/PV e PCdoB. Ela atua junta mas as três legendas continuam funcionando.

Pré-candidatos ao Senado caem no forró

Além dos senadores Teresa Leitão e Humberto que foram a vários municípios acompanhar os festejos juninos – o terceiro, Fernando Dueire, resolveu fazer seu circuito esta semana, nas festas de São Pedro – os pré-candidatos ao Senado estiveram quase todos em diversos municípios no final de semana prolongado. Só o mais ligado ao forró, o sanfoneiro bolsonarista Gilson Machado, não teve este privilégio: está em prisão domiciliar no Recife por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Pergunta que não quer calar

Após o sucesso que estão sendo as festas juninas, a governadora Raquel Lyra vai aumentar suas intenções de voto?

