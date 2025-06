Lula vai lançar programa de reforma de moradias, semelhante ao realizado por Raquel no estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista concedida ao Podcast Mano a Mano, do rapper Mano Brown, o presidente Lula anunciou esta quinta-feira que vai lançar nos próximos dias um programa de reforma de moradias para famílias de baixa renda. Citou a necessidade que muitas pessoas têm de construir um banheiro, mais um quarto para os filhos e não conseguem por falta de recursos, adiantando que o programa visa preencher essas lacunas. A iniciativa citada por Lula não é apenas semelhante ao programa Reforma do Lar que o Governo do Estado mantém desde o início da administração de Raquel Lyra, como a experiência pernambucana serviu de modelo para a federal, como afirma a secretária de desenvolvimento urbano do estado, Simone Nunes Benevides.

Ela diz que o secretário de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, esteve em Peixinhos, Olinda, para conhecer a experiência e durante um mês equipe técnica do Ministério esteve no estado para saber pormenores do programa que já atendeu a 2.600 famílias no Grande Recife e está concluindo licitação para chegar a mais 8 mil famílias na Região Metropolitana e 2 mil no interior. Segundo Simone não se sabe de detalhes do programa que o presidente vai anunciar – Lula falou de linhas de crédito – mas em Pernambuco ele é a fundo perdido.

“As famílias selecionadas – adianta – precisam fazer parte do CadÚnico e cada uma delas tem direito a fazer a reforma ao custo de até R$ 18 mil. As equipes do estado visitam as residências e conversam com os moradores sobre o que consideram mais urgente e então se faz a obra dentro do orçamento estabelecido”. Segundo ela, em geral essas residências passam por reformas ou mesmo reconstrução dos telhados, construção ou reforma de um banheiro, colocação de divisórias para separar cômodos, reconstrução do sistema elétrico para evitar incêndios e outras melhorias como pintura, por exemplo. “Agimos de acordo com o que a família precisa, quer ou sonha em ter, tudo acompanhado por assistentes sociais”- conclui.

Inadequação edilícia

Chama-se “Inadequação edilícia” os problemas estruturais e de infraestrutura de domicílios que afetam a qualidade e habitabilidade dos mesmos. Simone Nunes afirma que este problema afeta mais os moradores definidos como de alta vulnerabilidade na Região Metropolitana do que no interior, daí a prioridade que está sendo dada ao Grande Recife. As comunidades que já estão sendo beneficiadas são o Bode, Roda de Fogo, Peixinhos, onde o estado faz em parceria com o Governo Federal uma ampla reforma urbana, Monte Verde, Alto do Passarinho, Novo Detran e Várzea. A próxima será Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro.

Visita de Lula

O presidente Lula pode vir a Pernambuco na próxima semana – possivelmente na sexta-feira. O trajeto da viagem ainda está sendo discutido, mas já está certo que ele irá ao bairro de Brasília Teimosa onde o prefeito João Campos vai entregar títulos de posse. Como na época em que João Paulo era prefeito conseguiu, como o apoio de Lula, acabar com as palafitas do bairro, providenciando residências adequadas para os moradores, o presidente passou a se interessar mais pelo local e deve comparecer ao evento da Prefeitura. Na verdade, estava certo que isso aconteceria quando ele veio a Salgueiro recentemente dar ordem de serviço de obras da transposição mas acabou tendo que ir direto para a Paraíba.

João Campos acena ao Cidadania e PDT

Como presidente nacional do PSB, o prefeito João Campos conversou esta quarta-feira em São Paulo com o atual presidente do partido Cidadania, Comte Bittencourt e declarou-se interessado em discutir a formação de uma federação com o partido, incluindo ainda o PDT. Ele também conversou sobre o assunto com a ministra Marina Silva mas ressaltou que tudo vai depender da aceitação da ideia pelas legendas envolvidas.

Pergunta que não quer calar

O ex-prefeito João Paulo vai estar ao lado de João Campos no evento de Lula em Brasília Teimosa?

