Política agiu tarde e pensão para crianças com microcefalia só encontra vivas 10% das afetadas

O Brasil inteiro assistiu esta terça-feira o regozijo de mães de crianças com microcefalia, parte delas de Pernambuco, em plena sessão do Congresso Nacional, celebrando o fim de uma luta de 10 anos pelo reconhecimento de seus filhos vítimas da síndrome do Zika Vírus que afetou gravemente o Brasil em 2015 e levou a OMS a declarar Emergência de Saúde Pública Internacional. Transmitido pelo Aedes aegypti, o Zika Virus afetou milhares de mulheres grávidas, sobretudo do Nordeste, sendo Pernambuco considerado o epicentro nacional, causando microcefalia nas crianças cujas mães foram picadas durante a gravidez, além de uma série de outras comorbidades.

Atônitos, os cientistas desenvolveram pesquisas à jato para tentar lidar com o problema até então pouco citado na literatura médica. As mães, a maioria abandonadas pelos maridos e muito pobres, pediam socorro em emergências, em consultórios médicos,”- ä quem pudesse nos ouvir” conta hoje uma delas, Germana Soares, cujo filho Guilherme foi afetado e ela fundou a UMA – União de Mães de Anjos – para conseguir tratamento e até cestas básicas para essas famílias. Com filhos desenganados pelos médicos as mães não se abateram, foram de porta em porta de políticos, jornalistas e governantes reivindicando pensão para sustentar as crianças e só esta semana conseguiram mas para atender somente 10% dos afetados. Os demais foram falecendo em plena luta.

Depois de muitas idas e vindas a Brasília, finalmente o Congresso Nacional aprovou o ano passado um projeto garantindo uma pensão equivalente ao teto do INSS – pouco mais de R$ 7 mil para essas crianças – e um pagamento único de R$ 50 mil como indenização. As mães já comemoravam quando foram surpreendidas pelo veto do presidente Lula ao projeto, alegando a falta de rubrica financeira no orçamento para custear uma despesa que só vai chegar em Pernambuco a 337 crianças das mais de 1.500 afetadas. Após o veto, as mães reiniciaram a luta pela derrubada que só aconteceu porque, por sorte, como diz Germana, o Congresso resolveu, de uma só vez, esta terça-feira, em gesto de rebeldia, derrubar 11 vetos de Lula e a Zika foi junto.

A luta continua

Mas ainda resta esperar. Germana Soares afirmou a este blog que o veto vai ao STF para que o ministro Flávio Dino decida de onde vão sair os recursos para custear os pagamentos a serem feitos pelo INSS. “ Ouvimos de ministros e deputados que em 90 dias a situação pode ser resolvida mas eu não acredito pois depois do STF o processo vai enfrentar a burocracia do INSS e não há previsão de pagamento. Depois de tanta espera se a pensão começar a ser paga este ano vai ser surpresa”. Mas o marketing não perdoa e a pensão dos filhos da microcefalia, a menos custosa de tudo que foi analisado pelo Congresso esta semana, acabou nas manchetes que só celebraram o resultado sem citar a luta de 10 anos alcançada.

Vírus da gripe na Alepe

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Álvaro Porto, não teve tempo de saborear o início do recesso parlamentar esta quarta-feira. Pegou o vírus da gripe, que está grassando no estado, e só conseguiu passar rapidamente na Alepe. A febre alta não lhe permitiu presidir a sessão solene que celebrou os 65 anos do IMIP sendo substituído pela deputada e médica Socorro Pimentel. A iniciativa da homenagem foi do deputado estadual Waldemar Borges.

Pergunta que não quer calar

Quando vai ter fim o inquérito do golpe se cada semana surge uma novidade?



