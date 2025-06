PT e PSB se enfrentam na tribuna da Alepe em torno de empréstimo pedido por Raquel

A votação do empréstimo de R$ 1,5 bi solicitado por Raquel, em função do recesso parlamentar , só será votado no segundo semestre

A bancada do PT na Assembleia Legislativa, composta pelos deputados João Paulo Silva, Doriel Barros e Rosa Amorim, tem votado a favor dos projetos da governadora Raquel Lyra, sendo considerada como da base do Governo, apesar do partido ter se posicionado como de oposição no início do mandato de Raquel e até hoje não ter mudado, oficialmente , de posição, apesar do bom relacionamento entre a governadora Raquel Lyra e o presidente Lula. Esta terça-feira, no entanto, o clima mudou quando o presidente estadual do PT, deputado Doriel Barros, cobrou na tribuna, a votação do empréstimo de R$ 1,5 bi solicitado por Raquel e que, em função do recesso parlamentar , só será votado no segundo semestre como deseja o PSB.

– “Gostaria de chamar atenção do presidente desta Casa e dos deputados para o mal que isso está causando à imagem do legislativo” – disse Doriel, adiantando que tem sido “permanentemente cobrado” em suas bases por obras, sobretudo de estradas – citou vários exemplos – que ainda não foram iniciadas ou concluídas por falta de recursos. Ele adiantou que “se há possibilidade do estado conseguir empréstimo, esta casa deve ajudar nisso e não atrapalhar. Deixar para o segundo semestre é um erro que eu espero que seja corrigido logo. Se alguém é contra que vote contra mas eu sou a favor e quero votar a favor. Se não se vota nas comissões que se vote no plenário mas é preciso resolver isso”- disse.

Doriel apelou também à “sensatez no sentido de que se ajude Pernambuco a crescer”e condenou “picuinhas políticas” indagando algo que incomodou os socialistas: “Por que Recife pode tirar empréstimo e Pernambuco não pode? Por que a Prefeitura aprova como fez ontem (segunda) e nós aqui não? O povo está entendendo que é esta Casa que está segurando os empréstimos e isso é muito ruim para nós”. Logo após a fala de Doriel o deputado do PSB, Waldemar Borges, relator da matéria do empréstimo na Alepe, subiu à tribuna para contestar a fala do petista. “ O deputado Doriel está enganado -afirmou. Não somos nós que estamos atrasando obras mas a governadora. Vossa Excelência pergunte a ela porque as estradas não estão sendo feitas se há nesse momento disponibilidade de R$ 1,1 bi de recursos para serem gastos dos R$ 9,2 de empréstimos que autorizamos.”, passando a qualificar a administração de Raquel de “incompetente” e de, segundo ele, estar “mentindo quando diz que não há recursos”.

Resposta de Doriel

O presidente do PT voltou à carga em aparte ao socialista, afirmando que “nenhum governador brasileiro vai fazer licitação ou iniciar obra se o dinheiro não estiver em caixa, sem recursos garantidos. É preciso ter recursos até para elaborar projetos. Se o Arco Metropolitano e a ampliação da 232 não puderem contar com este empréstimo não serão feitos.”- pontuou. Ele ainda acrescentou que : “ Se a governadora tiver os recursos e não fizer essas duas obras a população vai cobrar a ela, e não a nós mas se o empréstimo não sair a cobrança vai ser feita aos deputados- e não vai ser por falta do meu voto, pois estou aqui pronto para votar a favor”- concluiu.

Contas de Paulo Câmara

A Assembleia aprovou esta terça-feira, por unanimidade, as contas do ex-governador Paulo Câmara entre 2017 e 2022, sacramentando decisão do Tribunal de Contas que aprovara todas elas informando ainda que o ex-governador, ao sair do Executivo, deixou um superávit de R$ 4,25 bilhões. Ao saber da notícia Paulo Câmara, que é atual presidente do Banco do Nordeste, disse: “enfrentamos as maiores crises econômicas e sanitárias já vividas no Brasil e, mesmo assim, conseguimos grandes avanços sociais e na execução de políticas públicas, como colocar a nossa educação no 1º lugar nacional no ranking do Ideb. Fizemos tudo isso com muita responsabilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos”.

Pergunta que não quer calar

Como vai estar o relacionamento do PT com o PSB na campanha de 2026 em Pernambuco?



