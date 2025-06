João Campos contrai empréstimos duas vezes e meia superiores a Raquel Lyra, comparando as receitas do Recife e do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar do PSB estar segurando um pedido de empréstimo de R$ 1,5 bi solicitado pela Governadora Raquel Lyra à Assembleia Legislativa sob alegação de que ela já teve autorizados em seu mandato empréstimos totais de R$ 9,2 bi não necessitando de mais recursos para custear o Arco Metropolitano e as obras de expansão da BR-232, como alegou, na semana passada, o deputado socialista Waldemar Borges, esta segunda-feira a Câmara do Recife autorizou o prefeito João Campos(PSB) a fazer um novo empréstimo de R$ 900 milhões quando, segundo informaram vereadores de oposição na capital durante os debates e não foram desmentidos, a Câmara já dera ao prefeito aval para contrair R$ 3,7 bi de empréstimos a partir de 2021, sendo R$ 2 bi autorizados só em 2023.

Com base nessas informações este blog ouviu dois economistas pernambucanos que celebraram o fato do Recife e do Estado estarem conseguindo recursos para investimentos mas, solicitados a analisar os comparativos entre o prefeito e a governadora, afirmaram que os R$ 3,7 bi já autorizados para João Campos e os R$ 9,2 bi autorizados para Raquel Lyra, se comparados com as receitas do Recife e de Pernambuco, significam que, em termos relativos, o prefeito recebeu aval da Câmara, onde o PSB é maioria, para contrair empréstimos duas vezes e meia superiores ao que conseguiu até agora a governadora. O orçamento de Pernambuco de 2025, por exemplo, é de R$ 56.6 bi enquanto o da Prefeitura é de R$ 9.8 bi.

Este raciocínio pode derrubar o principal argumento da oposição na Alepe para continuar adiando a votação do pedido de Raquel, embora existam outros menos citados como, segundo tem se alegado na Comissão de Justiça, a demora do estado a captar os recursos já autorizados e o não pagamento das emendas parlamentares de 2024 e 2025. “As emendas de 2024, diz o deputado coronel Alberto Feitosa, deveriam ter sido liquidadas em dezembro passado e, como estamos no meio do ano de 2025, metade das desse ano também já deveriam ter sido pagas”.

A razão de cada um

Há um raciocínio entre os governistas na Assembleia de que a oposição sabe mais do que eles que Raquel conseguiu colocar as contas do estado em dia, aumentou a capacidade de endividamento de Pernambuco e tem o direito de pedir autorização para o valor que for possível pois o estado só consegue investir pra valer com os recursos dos empréstimos. “ Eles ficam a cada dia justificando de forma diferente a demora para colocar em votação no plenário o empréstimo solicitado, mas no fundo o que desejam evitar que Raquel cumpra o seu programa de Governo”- afirma a deputada Débora Almeida, vice -líder do Governo na Casa.

IMIP homenageado

A Alepe realiza esta quarta-feira à tarde sessão solene em homenagem ao IMIP que está fazendo 65 anos. A proposta é do deputado Waldemar Borges mas foi subscrita pela deputada Socorro Pimentel(UB) e pelo presidente Álvaro Porto. Ontem outro deputado, Antonio Moraes, do PP, ocupou a tribuna do plenário para enaltecer a instituição. Ele disse que só nas segundas-feiras o IMIP recebe cerca de 20 mil pessoas vindas de todas as regiões do estado em busca de atendimento médico.

Pergunta que não quer calar

Qual a verdadeira razão para o presidente da Comissão de Justiça da Alepe, deputado Alberto Feitosa, ter deixado para o segundo semestre a sabatina do novo administrador de Fernando de Noronha?

