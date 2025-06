João Paulo faz duras críticas a João Campos diz que "PSB e bolsonaristas estão emperrando o estado"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Citando sua experiência de oito anos como prefeito do Recife, o deputado estadual João Paulo Silva, do PT, aproveitou a entrevista ao Podcast Cena Política do Jornal do Commercio esta sexta-feira para fazer a mais dura crítica de um petista pernambucano ao prefeito João Campos até agora. Embora o PSB e o PT colecionem muitas rusgas através dos tempos, as críticas de um partido a outro sempre foram feitas na surdina. João Paulo, porém, não deixou por menos, chegando a afirmar que “para ser um bom prefeito é preciso amar a cidade e o seu povo, mas acho que o atual não ama a cidade e nem o seu povo”.

Ele disse que faz uma análise negativa sobre a manutenção da cidade e ao que chamou de “privatização das praças e dos parques” mas cravou no que chamou de falta de relacionamento da Prefeitura com o Palácio das Princesas. “ Quando fui prefeito e Jarbas era governador continuamos adversários políticos mas eu nunca deixei de procurá-lo para me ajudar a resolver problemas que afetavam os recifenses como foi o caso do combate ao transporte clandestino, entre outros. O entendimento entre um governador e um prefeito é bom para a população, por isso falo que é preciso amar a cidade e o povo. “

No seu entendimento os problemas entre Raquel e João começaram quando “ainda na campanha da reeleição em 2024 ele foi deixando claro que era candidato a governador, chegando a humilhar o PT dando a vice a um assessor que entrou no PCdoB só com esse objetivo e para argumentar que era de esquerda”. No entendimento do deputado “a governadora tinha e tem todo direito de se candidatar à reeleição então precipitar 2026 só prejudicou o Recife e o seu povo”.

Nesse sentido, ele também acha que veio daí todo o problema que a governadora enfrenta hoje na Assembleia: “O PSB entrou no clima de 26, se juntou com os bolsonaristas e está emperrando o estado”. Assim o petista vê o fato do presidente da Comissão de Justiça ser o deputado bolsonarista coronel Alberto Feitosa, “ com o apoio dos socialistas, ele está impedindo que a governadora receba autorização legislativa para fazer empréstimos que vão custear obras importantes como o Arco Metropolitano. Querem inviabilizar o Governo Raquel. Ora, quanto mais um estado conseguir empréstimos melhor pois isso vai significar mais obras e serviços para beneficiar a população. Em Pernambuco nunca houve isso. Todos os governadores que pediram autorização à Alepe para tirar empréstimo foram atendidos sem qualquer exigência”.

Dois palanques

Na entrevista, João Paulo chegou ainda a duvidar da possibilidade de dois palanques para Lula em Pernambuco em 2026, alegando a polarização estabelecida entre o prefeito e a governadora. Acha que o PT deve apoiar um dos dois para garantir a reeleição do senador Humberto Costa mas entende que para governador é possível que a base do partido, dependendo de quem for o escolhido, vote em Lula e Humberto mas não acompanhe a cabeça da chapa.

Osmar Ricardo e o risco

João Paulo, completamente à vontade para falar aos jornalistas Igor Maciel, Fernando Castilho e Rodrigo Fernandes criticou o fato do vereador do PT, Osmar Ricardo, ser candidato a presidente do partido no Recife colocando na mesa duas razões: a primeira a possibilidade de interferência direta do prefeito na legenda e a segunda, consequência desta, o fato de Osmar só estar no cargo de vereador porque João Campos entregou uma secretaria municipal ao vereador Marco Aurélio, eleito pelo PV, abrindo espaço para Osmar como suplente assumir a vereança. “Se Osmar vencer teremos um presidente de partido que pode a qualquer hora, se contrariar o prefeito, perder o cargo de vereador”.

Pergunta que não quer calar

O que vai fazer o deputado João Paulo se o PT apoiar a candidatura do prefeito João Campos a governador?

