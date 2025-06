Bolsonaro passa mal, cancela compromissos em Goiás e retorna a Brasília

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No comunicado, prefeito informou que Bolsonaro foi levado de volta a Brasília, sem dar maiores detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente

Com informações de Estadão Conteúdo.

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), cancelou nesta sexta-feira, 20, a agenda oficial que teria em Goiás após passar mal durante um evento em Goiânia, capital do Estado.

A informação foi confirmada por meio de comunicado publicado nas redes sociais do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), cidade onde Bolsonaro tinha participação prevista.

Bolsonaro deveria participar de um evento às 10h30 no Teatro São Francisco, onde receberia um Diploma de Honra ao Mérito.

Durante sua estadia em Goiás, o ex-presidente realizou uma visita a um frigorífico em Goiânia.

Na quinta-feira (19), participou da Agrovem 2025, uma feira de agronegócio, onde recebeu o certificado de Primeiro Comendador da Feira Agrovem Goiânia 2025.

Qual é o estado de saúde de Bolsonaro?

No comunicado, o prefeito informou que Bolsonaro foi levado de volta a Brasília, sem dar maiores detalhes sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Na quinta-feira, ao receber uma homenagem na Câmara de Aparecida de Goiânia, Bolsonaro já havia reclamado de problemas estomacais após um arroto fazê-lo interromper o discurso.

"Desculpe aqui porque eu estou muito mal. Eu vomito 10 vezes por dia, talvez. Talvez desce a primeira daqui há pouco aí", afirmou.

Ex-presidente realizou cirurgia em abril

Em abril, Jair Bolsonaro passou por sua sexta cirurgia relacionada às sequelas da facada sofrida em Juiz de Fora, em 2018, durante a campanha presidencial.

O procedimento, realizado em Brasília, durou cerca de 12 horas e foi necessário para tratar obstruções intestinais e reconstruir a parede abdominal.

O ex-presidente permaneceu internado por 21 dias, incluindo grande parte do período na UTI.

O atentado causou graves lesões, com perfurações no intestino e hemorragia, o que exigiu múltiplas cirurgias de emergência na época.

Desde então, Bolsonaro enfrenta uma série de complicações intestinais que já o levaram a diversas internações ao longo dos anos.

Julgamento de Jair Bolsonaro: próximos passos

Com o encerramento dos interrogatórios e da fase de instrução, o processo seguirá para as alegações finais.

Neste momento crucial, a Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela acusação, e as defesas dos réus apresentarão seus últimos argumentos ao tribunal.

Após a entrega das alegações por todas as partes envolvidas, o presidente da Primeira Turma do Supremo, ministro Cristiano Zanin, poderá marcar a data do julgamento final.

Nesta sessão, ou em sessões subsequentes, o relatório final de Moraes será lido, e o ministro relator proferirá seu voto.

Em seguida, os demais ministros votarão pela absolvição ou condenação dos oito réus para cada crime imputado.

Em caso de maioria de votos pela condenação, os ministros procederão à dosimetria penal, que consiste no cálculo da pena da sentença, considerando atenuantes e agravantes conforme previsto na legislação.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />