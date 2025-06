Direita respira fundo com pesquisa Futura que mostra Tarcísio 11,6% à frente de Lula

O presidente Lula, que atravessa, neste momento, uma espécie de tempestade perfeita no seu terceiro mandato, recebeu uma péssima notícia esta sexta-feira com a divulgação da pesquisa Futura Inteligência. Nela o presidente tem sua administração definida como “ruim ou péssima” por 51,1% dos entrevistados – o mais alto índice registrado por ele neste quesito. Só 23,9% a definem como “boa ou ótima” e 24,2% como regular. Para completar, se as eleições fossem hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos prováveis adversários do presidente no ano que vem, chegou aos 46,5% das intenções quando Lula tem 34,9% – a diferença pró Tarcísio é de 11,6%. Em maio, na pesquisa do mesmo instituto, Tarcísio tinha 41,1% e Lula 41,0%. O presidente perde para quase todos os prováveis candidatos do centro e da direita.

Michelle Bolsonaro aparece com 48,4% das intenções de voto contra 38,0% de Lula, Eduardo Bolsonaro teria hoje 44,8% contra 38,1% do atual presidente, Ciro Gomes teria 41,2 contra 32,1% de Lula, Ratinho Junior ficaria com 41,7% contra 36,7% do atual presidente, Caiado teria 39,2% contra 36,2% de Lula e, finalmente Zema teria 37,7% e Lula 37,6%, um empate técnico e numérico. A Futura ouviu 2 mil pessoas entre os dias 12 e 13 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,2% e o índice de confiabilidade de 95%.

O fundador e diretor técnico da Futura, José Luiz Soares Orrico afirmou que o que mais interessa observar em uma pesquisa nesse momento são as tendências, destacando que Lula está em curva descendente acentuada e Tarcísio e Ratinho em curvas ascendentes. Na sua opinião Lula ainda pode melhorar até porque “ele tem um determinado patamar de apoio que não vai perder”, como ressalta, mas diz que fica clara a predominância da centro-direita nessa fase pré-eleitoral. Embora entenda que a possibilidade de um nome de direita derrotar Lula é plausível, ele explica que isso ainda vai depender do número de candidatos neste campo. Se for um só, o caminho será mais propício, na sua opinião. Na pesquisa espontânea, Bolsonaro (que está inelegível) apareceu com 27,8%, Lula com 19,7% e Tarcísio com 3%. A Futura registrou as intenções de votos de Bolsonaro na pesquisa estimulada. Ele apareceu com 50% e Lula com 37,4%.

Deputados reveem planos no recesso

As informações cada mais constantes de que a governadora Raquel Lyra pode convocar extraordinariamente a Assembleia durante o recesso parlamentar que começa oficialmente na próxima terça-feira, está levando deputados a rever os planos de descanso sobre tudo após as festas juninas. Embora a necessidade de presença seja maior na base governista, a oposição, que tem se colocado contra os pedidos de empréstimos feitos pela governadora, não deseja estar ausente nos momentos de votação.

Mano homenageado

O prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, faz aniversário este sábado e será homenageado durante almoço organizado por correligionários e amigos. O segundo mais expressivo dos prefeitos metropolitanos, ele conseguiu aumentar sua popularidade após a eleição do ano passado, conforme levantamentos internos realizados pela administração municipal e se animou mais para lançar a primeira dama Andrea Medeiros como candidata a deputada estadual.



Pergunta que não quer calar

A governadora Raquel Lyra vai conversar com o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, antes de decidir se convoca ou não a Assembleia?

