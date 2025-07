Raquel entra na briga por chapas parlamentares para 26

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta segunda-feira, quando presidirá a filiação ao PSD da professora Andrea Medeiros, esposa do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, e pré-candidata a deputada estadual, a governadora Raquel Lyra dará o pontapé inicial para uma segunda etapa de sua caminhada em busca de apoios políticos para 2026: a atração para os quadros do seu partido, o PSD, que chegará à casa dos 70 prefeitos nos próximos dias com a filiação de Rodrigo Pinheiro, de Caruaru, de pré-candidatos a deputado estadual e federal em todas as regiões pernambucanas.

– “Ainda bem que ela parte em busca de candidatos para ampliar espaços na Alepe e na Câmara Federal no momento certo, após dar um exemplo do seu poder de convencimento conseguindo, em um curto espaço de tempo, atrair dezenas de prefeitos para o PSD, quando muitos não acreditavam nisso “- diz um correligionário da governadora a este blog, pedindo anonimato. Para ele, os prefeitos “são muito importantes mas este ano os candidatos proporcionais são fundamentais para dar robustez à uma candidatura majoritária”.

No entorno do Palácio das Princesas trabalha-se com a possibilidade dela eleger mais de 10 deputados estaduais – “pode chegar a 15”, diz um mais entusiasmado deputado da base governista na Assembleia. Para uma governadora que, por força das circunstâncias, elegeu em 2022 apenas três deputados estaduais do seu partido na época, o PSDB, e nenhum federal, estes novos números ganham ares astronômicos. Para a Câmara Federal fala-se que entre 5 a 8 cadeiras podem ser conquistadas pelo PSD.

Junta-se a isso os partidos que giram em torno do Governo como o PP, que pretende conquistar 10 cadeiras estaduais, o mesmo número de parlamentares que terá em abril com a abertura da janela partidária – hoje tem 8 – do Podemos, que pensa em 5 a 6 vagas na Alepe e o Avante que pode eleger de 2 a 3 estaduais.

Região Metropolitana

No PSD ninguém cita os nomes que a governadora já tem como certos no seu partido para as chapas proporcionais. Na Região Metropolitana, além de Andrea Medeiros, já é garantida a filiação de César Ramos, filho da prefeita de Igarassu Elcione Ramos, que também será candidato a estadual e da permanência no partido da governadora do ex-prefeito de Olinda, professor Lupércio, candidato a federal e do vereador Felipe Nascimento, esposo da prefeita Mirella Almeida, candidato a estadual.

Bancada na Alepe

Na Assembleia, deputados estaduais como Débora Almeida, Izaías Régis, Joãozinho Tenório, Socorro Pimentel e Romero Sales devem abrir a temporada de filiações ao PSD, logo que for aberta a janela partidária. Socorro pode ser deslocada para a disputa pela Câmara Federal abrindo espaço para o ex-prefeito Raimundo Pimentel, seu esposo, disputar vaga na Alepe. O contrário também pode acontecer com Raimundo indo para federal.

De Mendonça a Clodoaldo

Como não tem deputados federais, a governadora já está conversando com atuais detentores de mandato para acompanhá-la. Entre os nomes especulados estão Mendonça Filho, Junior Uchoa e Clodoaldo Magalhães que se juntariam a André de Paula que também se prepara para a disputa.

A espera por definições

“Muitos ainda podem vir mas estão à espera de acenos e de entender qual o fôlego do Governo na formação de sua chapa. Até o final do ano, porém, já se terá uma visão mais clara”- diz um deputado estadual da base governista. Para ele “a esta altura quem é deputado ou pretende ser está fazendo contas e vendo qual o porto mais seguro para atracar. A governadora vai crescer e tem grande potencial para juntar gente a seu lado. Só não fará isso se não quiser”- afirma a mesma fonte.

Pergunta que não quer calar

Quantos candidatos a estadual e federal o PSD vai lançar para 2026?

