Na Mata Norte, Raquel Lyra anuncia obras para ampliar a oferta de água e restauração da PE-082

Na Zona da Mata Norte, nesta terça-feira (8), a governadora Raquel Lyra encerrou o dia anunciando uma série de ações estruturadoras que vão beneficiar vários municípios da região. Entre os investimentos apresentados pela gestora, que estava acompanhada pela vice-governadora Priscila Krause, estão a abertura de licitações para aquisição e instalação de uma estação de tratamento de água em Timbaúba e para a reativação da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) Capibaribe Mirim, no mesmo município. As ações têm o objetivo de ampliar o acesso dos timbaubenses à água.

“Nós, do Governo de Pernambuco, temos um compromisso muito forte com a questão da água. Aqui em Timbaúba assinamos duas autorizações de obras para acabar com o rodízio da cidade, porque ter acesso à água nas torneiras é um sonho antigo do povo dessa região. Isso é levar dignidade à população, nosso objetivo maior”, declarou a governadora Raquel Lyra.

Ao todo, por meio da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o Governo de Pernambuco vai investir R$ 12,6 milhões nas duas intervenções. “Vamos instalar uma das ETAs móveis mais sofisticadas do Brasil, além de retomar a captação no Capibaribe Mirim, abandonada há anos. Estamos retomando a eficiência do sistema com tecnologia de ponta e controle remoto”, celebrou o presidente da Compesa, Alex Campos.

PE NA ESTRADA

Na ocasião, a governadora também anunciou a abertura da licitação para a requalificação da PE-082, mais uma ação do programa PE na Estrada. A via é estratégica para o escoamento da produção agrícola e a mobilidade entre os municípios da Mata Norte. Serão requalificados 23,06 quilômetros, divididos em três trechos principais, beneficiando diretamente as cidades de Timbaúba, Ferreiros, Camutanga e Goiana.

“Nosso dia de hoje começou na PE-062, onde entregamos uma obra de R$ 88 milhões. Agora, damos início ao processo da PE-082. Em breve estaremos aqui de novo para acompanhar de perto esse avanço. É hora de acelerar”, enfatizou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ainda nesta terça-feira, em Macaparana, a governadora autorizou um convênio entre o Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), e a prefeitura de São Vicente Férrer para reforma, requalificação e ampliação do mercado público municipal. A ação vai garantir a modernização de 50 boxes comerciais e a expansão do espaço em mais 244 m².

A agenda também incluiu a oficialização de incentivos fiscais, via Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Proind), para a indústria de beneficiamento de frutas Paraíso das Frutas. “Estamos vivendo uma década de trabalho intenso, realizando diversas obras em parceria com os municípios, e essa será mais uma conquista”, pontuou o diretor-geral de infraestrutura da Adepe, Rodrigo Miranda.