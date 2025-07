Governo de Pernambuco nomeia secretária executiva da Causa Animal seis meses após criação do cargo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco nomeou Nathalie Mendonça Ribeiro como secretária executiva da Causa Animal, posto vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha. O cargo estava vago desde janeiro, quando foi criado pela governadora Raquel Lyra (PSD).

Nathalie Ribeiro foi gerente-geral do arquipélago de Fernando de Noronha e assumiu a administração geral da ilha interinamente após a exoneração de Thalyta Figueirôa, em janeiro passado.

A gestora deixou o cargo em abril, após Raquel Lyra indicar Virgílio Oliveira para assumir a administração geral do arquipélago. Desde então, ela atuava como assessora na secretaria da Casa Civil.

A nomeação de Nathalie foi assinada na última quinta-feira (3) e publicada no Diário Oficial desta sexta (4).

Além dela, o governo também nomeou Tiago Guerra Queiroz e Maria da Conceição Maciel como coordenadores da pasta e Victor Gilliard Lopes, como assistente.

As indicações ocorrem dias após o ex-deputado federal Daniel Coelho assumir a secretaria estadual de Meio Ambiente. No discurso de posse, no Palácio do Campo das Princesas, ele prometeu olhar para a causa animal, responsabilidade da pasta.

Cargo estava vazio desde a criação

A secretaria executiva da Causa Animal foi anunciada pelo governo de Pernambuco em dezembro de 2024 em uma reforma administrativa realizada por Raquel Lyra. Na mesma ocasião, a governadora separou as secretarias de Educação e Esportes.

De acordo com o projeto, a secretaria executiva da Causa Animal é responsável por coordenar e executar ações de conscientização sobre direitos dos animais, fomentar parcerias com organizações civis e públicas em prol da proteção animal.

A criação da pasta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco naquele mesmo mês e sancionada pela governadora em janeiro de 2025, mas desde então estava sem liderança definida.