Posse de Daniel Coelho e André Teixeira Filho como secretários do Governo é marcada por acenos tímidos à Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, governadora reforça meta de acelerar obras rodoviárias e ampliar ações de sustentabilidade no Estado

A governadora Raquel Lyra (PSD) empossou, nesta terça-feira (1º), os novos titulares da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas) e da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), Daniel Coelho e André Teixeira Filho. E aproveitou para fazer gestos em direção à Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde precisa destravar a articulação política e projetos.

A solenidade ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, com a presença da vice-governadora Priscila Krause (PSD), de parlamentares e de integrantes do primeiro escalão da gestão estadual.

Cerimônia tem acenos tímidos à Alepe, em meio a disputa política

A cerimônia de posse contou com a presença de três deputados estaduais da base da governadora, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em meio ao clima tenso entre Executivo e Legislativo. Wanderson Florêncio (Solidariedade), João Paulo (PT) e Claudiano Martins Filho (PP) marcaram presença no evento.

Em seu discurso, a governadora Raquel Lyra apontou "projetos importantes para serem votados" na Alepe, em alusão aos pedidos de empréstimos enviados, que ainda não foram pautados na Casa.

A governadora enfatizou as áreas para onde os recursos devem ser destinados, apontando que o objetivo é "atender aos interesses do povo pernambucano".

"Fazer uma referência aqui à Assembleia Legislativa do nosso estado, agradecendo a presença de todos, dizer que temos projetos importantes para serem votados lá, são R$ 3,2 bilhões que estão lá para serem autorizados para a passagem de recurso . E eles permitem que o nosso estado possa cada vez mais ter mais estradas, mais acesso à água, cuidar melhor do seu povo com política habitacional, construir novos hospitais e com isso a gente poder atender aos interesses do povo pernambucano. Nada além deles", disse.

Daniel não descarta conversas com a Alepe para destravar indicação de Noronha

Outro tema que segue travado na Alepe é a indicação de Virgílio Oliveira para o cargo de administrador-geral de Fernando de Noronha.

A Ilha também faz parte das atribuições da pasta que agora é comandada por Daniel Coelho, que não descartou a possibilidade de realizar conversas com a Alepe para viabilizar a indicação de Virgílio, mas ressaltou que a condução política cabe à secretaria da Casa Civil e que a governadora Raquel Lyra "tem feito todos os apelos" ao Legislativo. Para Daniel, não se deve "misturar a briga política com o interesse da população".

"Com os amigos que temos lá (na Alepe), vamos sempre fazer o apelo para que não se misture a briga política com o interesse da população. Eu acho que é legítimo aqueles que querem fazer oposição, que façam oposição, críticas, mas a gente não pode deixar a população prejudicada. O ideal é que a gente retirasse esse tema do meio da disputa política e deixasse que a normalidade ocorra em Fernando de Noronha", disse.

"A gente tem respeito pela autonomia do Parlamento, já fui deputado estadual, entendo que a prerrogativa é da Assembleia de tomar a decisão, mas acho que deveria ser colocado para voto. Vote sim ou vote não, aprova ou desaprova, mas o que não acho bom para Pernambuco é que a briga política impeça a votação de forma definitiva do administrador-geral de Fernando de Noronha", complementou

Durante a cerimônia, a governadora aproveitou para fazer um balanço parcial da gestão e reiterou a expectativa de acelerar entregas até o fim do mandato. Entre os destaques, Raquel mencionou os avanços do programa “Juntos pela Estrada”, com mais de 1,6 mil quilômetros de rodovias estaduais recuperadas, e os dados recentes do Caged, que apontaram a geração de mais de 10 mil empregos com carteira assinada em maio.

“Temos consciência do tamanho da nossa responsabilidade e da necessidade de, nos próximos 18 meses, fazer o dobro ou o triplo do que já foi entregue”, afirmou.

Daniel promete reestruturação da pasta e compromisso com causa animal

Nome ligado ao campo ambiental e à política desde o período em que atuou na Câmara Federal, Daniel Coelho defendeu uma gestão moderna e articulada para a Semas.

Segundo ele, o desafio é fazer com que a pauta ambiental esteja presente em todas as áreas da administração pública estadual, integrando proteção ambiental a políticas de infraestrutura, habitação, saneamento e economia verde.

“A Secretaria de Meio Ambiente vai trabalhar de forma transversal com o governo. A gente quer envolver desde a habitação até a área de estradas. Vamos trabalhar junto com o desenvolvimento econômico, com as políticas sociais. A ideia é ter um momento muito positivo para a questão da sustentabilidade em Pernambuco”, disse.

O novo secretário também reforçou o compromisso com a pauta animal, agora sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Direitos dos Animais, vinculada à pasta.

André Teixeira Filho diz que logística será eixo estratégico

Engenheiro civil com passagem por gestões municipais e pelo setor privado, André Teixeira Filho destacou que a missão à frente da Semobi será garantir que as ações em infraestrutura viária contribuam diretamente para o crescimento econômico e a integração regional de Pernambuco.

O novo secretário enfatizou que a logística será tratada como eixo estratégico da política de desenvolvimento.

“Vamos continuar falando de desenvolvimento econômico, porque as estradas, os aeroportos, tudo isso desenvolve economicamente a nossa região. Esse é o trabalho que vamos continuar, com estradas mais seguras, logística mais eficiente e um Estado melhor para viver e investir”, afirmou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC