Mais um prefeito do Agreste adere ao PSD de Raquel Lyra e sigla chega perto dos 70 gestores

Mais um prefeito do Agreste pernambucano aderiu ao PSD da governadora Raquel Lyra nesta terça-feira (1º). Trata-se do prefeito de Machados, Juarez da Banana, que deixou o PSB. A legenda agora soma 68 gestores em Pernambuco.

"Tenho acompanhado de perto o trabalho que a governadora Raquel Lyra vem realizando por Pernambuco. É uma gestão que tem dado voz aos municípios e investido em melhorias reais para a população. Por isso, é uma alegria passar a fazer parte da mesma sigla e contribuir com esse projeto que pensa no futuro do nosso estado”, declarou Juarez.

A adesão reforça o movimento do PSD em ampliar as alianças no interior do estado, iniciado no mês de março após Raquel Lyra se filiar à sigla e assumir a presidência do diretório estadual.

"Juarez é um prefeito que tem mostrado compromisso com seu povo e um olhar atento às necessidades da sua cidade. Sua chegada ao PSD fortalece ainda mais o nosso projeto de transformação de Pernambuco a partir dos municípios", afirmou a governadora.

PSD com quase 70 prefeitos

O PSD pode ampliar o número de prefeitos ainda neste mês de julho, com a promessa do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, se filiar à sigla em evento com data a ser definida.

O caruaruense está sem partido desde que deixou o PSDB em debandada coletiva dos prefeitos tucanos após uma intervenção do diretório nacional.

Prefeito de Itaíba nega filiação ao PSD

Na semana passada, o PSD anunciou a filiação do prefeito de Itaíba, Pedro Pilota (Republicanos), à legenda, mas o gestor negou a informação, embora tenha garantido apoio a Raquel Lyra.

"Continuo no Republicanos do ministro Silvio Costa Filho. Não existe possibilidade alguma de deixar o partido", disse Pilota, negando qualquer intenção de trocar de sigla. Ele está na legenda desde março de 2024.

Em entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play, na semana passada, o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos), afirmou que o movimento feito por Raquel para atrair prefeitos de outros partidos para a base governista não é garantia de apoio no pleito de 2026.

"É natural que qualquer governador na máquina, que tem a capacidade de assinar convênios, de fazer parcerias administrativas, tende a levar a maioria dos prefeitos, mas a partir de maio de 2026 vai entrar o pragmatismo da eleição. Vai ter passado o processo de formação de chapa proporciona, os partidos já estarão com suas chapas", afirmou.