Daniel Coelho volta para o Governo de Pernambuco e assume Secretaria de Meio Ambiente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um ano após deixar gestão estadual para concorrer à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho (PSD) retorna ao secretariado do Governo de Pernambuco

Pouco mais de um ano depois de deixar o Governo do Estado para concorrer à Prefeitura do Recife em 2024, Daniel Coelho (PSD) retorna à gestão estadual, agora para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha. O retorno de Daniel faz parte de uma minirreforma da governadora Raquel Lyra (PSD) no seu secretariado.

Daniel substituirá Ana Luiza Ferreira, que apesar de deixar o comando da secretaria, não sairá do Governo, assumindo a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

André Teixeira Filho, que estava à frente da Adepe, irá assumir a secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi).

Já a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) terá Diogo Bezerra como titular. O Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) terá como presidente Wagner Gonçalves Lyra, e Douglas Rodrigues assumirá como secretário-executivo de atenção à Saúde.

Em junho de 2024, Daniel deixou o cargo de Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, no último dia para descompatibilização, sendo lançado como candidato de Raquel Lyra para a prefeitura do Recife. No pleito municipal, Daniel terminou em quarto lugar, com 29.788 votos.

Noronha é um dos principais desafios de Daniel na pasta

Na pasta, Daniel terá o desafio de resolver os problemas administrativos e políticos em torno de Fernando de Noronha, que segue sem administrador-geral nomeado.

Em março de 2025, Virgílio Oliveira foi indicado pela governadora Raquel Lyra para o cargo de administrador-geral da Ilha. Desde então, a indicação sequer foi pautada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), se tornando um dos temas da crise entre os poderes. A gestão estadual precisou renomear Virgílio como administrador-adjunto, para poder executar ações na Ilha.

Nas últimas semanas, a gestão estadual foi alvo de críticas por problemas no asfalto do Aeroporto Governador Carlos Wilson. Duas aeronaves enfrentaram afundamento de trem de pouso, após o asfalto ceder.

Trajetória na política

Daniel iniciou trajetória na política em 2004, quando foi eleito vereador do Recife, à época pelo Partido Verde (PV). No PV, se reelegeu vereador em 2008 e se elegeu deputado estadual em 2010.

Em 2012, já pelo PSDB, concorreu pela primeira vez à Prefeitura do Recife, perdendo a eleição para Geraldo Júlio (PSB). Em 2014 foi eleito deputado federal.

Ainda pelo PSDB, concorreu pela segunda vez para prefeito do Recife, em 2016. A eleição foi novamente vencida por Geraldo Júlio e Daniel terminou em terceiro lugar.

Em 2018, se reelegeu deputado federal, dessa vez pelo Partido Popular Socialista (PPS), que posteriormente se tornou o partido Cidadania. Em 2022, Daniel não teve êxito na eleição para o terceiro mandato de deputado federal, já que a federação PSDB/Cidadania não obteve quociente eleitoral suficiente.

Dois anos depois, em 2024, Daniel disputou pela terceira vez a Prefeitura do Recife, dessa vez pelo PSD e com o apoio da governadora Raquel Lyra. No entanto, foi novamente derrotado e obteve o pior resultado de um candidato a prefeito apoiado pela gestão estadual desde a redemocratização, terminando em quarto lugar, com 3,21%.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC