Silvio Costa Filho confirma candidatura ao Senado na eleição de 2026

Em entrevista ao Cena Política, do JC Play, ministro também confirmou candidatura de João Campos ao governo e falou da chapa com muitos concorrentes

O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho confirmou que será candidato ao Senado em 2026. A declaração foi dada nesta sexta-feira (27) em entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play, o canal do Jornal do Commercio no YouTube. (Assista acima).

"Me sinto preparado para poder chegar ao Senado Federal. Tenho conversado muito com o presidente Lula, tenho a confiança ele, e ele entende a importância de eleger senadores de sua confiança no Nordeste", declarou o ministro.

"Temos nomes que estão colocados, o que é legítimo, mas estamos dispostos e determinados a disputar o Senado em 2026. Se o povo de pernambuco nos der o privilegio de poder representar o estado no Senado, tenho muita convicção de que nós temos muita coisa para fazer por Pernambuco, sobretudo retomando o papel de protagonismo que Pernambuco precisa ter e vem perdendo", completou Costa Filho.

Silvio confirmou candidatura de João Campos ao governo

Na mesma entrevista, Silvio Costa Filho revelou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lhe confirmou que será candidato ao governo de Pernambuco em 2026.

"Tenho conversado muito com o prefeito João Campos, que é pré-candidato ao governo do nosso estado. Ele já me disse. João é candidato a governador de Pernambuco", garantiu Silvio Costa Filho, declarando apoio à chapa do pessebista.

"João Campos está pronto para disputar a eleição de 2026. Ele reúne todas as condições políticas e acho que na hora certa o partido vai oficializar a sua candidatura. Todas as conversas que eu tive com o prefeito são na direção de que ele é candidatíssimo ao governo em 2026. E nós do Republicanos estarmeos ao lado do prefeito", acrescentou.

Em relação aos muitos candidatos ao Senado na chapa de João Campos, o ministro disse que caberá ao prefeito definir a configuração do palanque. Além dele, já anunciaram candidatura a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) e o senador Humberto Costa (PT), que buscará a reeleição.

"Todos são nomes legítimos, tem competência e preparo para dipsutar o Senado em 2026. Entretanto, eu entendo que quem escolhe os candidatos que vão compor a chapa é o líder do processo, que é o candidato a governador", declarou o ministro, destacando a relação de proximidade com o prefeito do Recife.

"João Campos sabe da nossa lealdade, da história que construímos juntos. Estou com João desde o primeiro momento do início da caminhada majoritária, tenho a convicção de que se ele optar por lealdade, correção, solidareidade, por alguém que conhece Brasilia e tem trabalhado por Pernambuco, a gente passa a ser uma opção analisada por ele no momento certo", acrescentou.

Relação com Raquel Lyra é de parceria institucional

Ainda que tenha declarado apoio à chapa de João Campos em 2026, Silvio Costa Filho afirmou que mantém relação institucional de parceria com a governadora Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição ao governo em 2026.

"A gente tem procurado ajudar o estado, não só na área de portos e aeroportos e na área hidroviária, mas em todos os aspectos dentro das nossas possibilidades, de maneira interministerial ao lado do presidente Lula, a gente tem procurado ajudar muito Pernambuco e sua gestão", pontuou.

Na visão de Silvio, o movimento feito por Raquel para atrair prefeitos de outros partidos para a base governista não é garantia de apoio no pleito de 2026. Recentemente, a governadora reuniu mais de 60 prefeitos no PSD, incluindo nomes oriundos do Republicanos, partido do ministro, fora as legendas aliadas.

"É natural que qualquer governador na máquina, que tem a capacidade de assinar convênios, de fazer parcerias administrativas, tende a levar a maioria dos prefeitos, mas a partir de maio de 2026 vai entrar o pragmatismo da eleição. Vai ter passado o processo de formação de chapa proporciona, os partidos já estarão com suas chapas", afirmou.

Ele tomou como exemplo o candidato Danilo Cabral, que disputou o governo de Pernambuco em 2022 pelo PSB com 120 prefeitos aliados ao governo, na época sob a gestão Paulo Câmara, mas que foi desidratando no período eleitoral e terminou na quarta posição.

"Doutor Miguel Arraes tinha 150 prefeitos, e quando Jarbas ia ganhar a eleição ele ficou com 40. Não adianta você levar 130, 140 prefeitos pela força da máquina, por uma assinatura de convênios, com muitos tendo que se filiar ao partido por estar precisando de um convênio de 10, 20, 30 milhões. Eu não acredito nessa forma de fazer política. Pode até dar certo, mas eu não acredito que o melhor caminho seja o da imposição, do constrangimento. Liderança não se impõe, se conquista", disparou.

E se Tarcísio de Freitas for candidato à presidência?

Filiado ao Republicanos, Silvio Costa Filho afirmou que não acredita em uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seu correligionário, à presidência da República em 2026. O gestor aparece nas pesquisas eleitorais como o nome mais competitivo da direita contra Lula.



Segundo Silvio, Tarcísio garantiu que não será candidato à presidência, e focará na reeleição em São Paulo. "Ele tem colocado que precisa se consolidar como governador, até porque ele não era de lá. As principais obras dele demorarm quatro, cinco anos, que são obras estratégicas na área de metrô, infraestrutura".



"A tendência é que o candidato bolsonarista seja escolhido por Bolsonaro, que pode optar por Eduardo ou pela ex-primeira-dama Michele. Acho difícil o ex-presidente Bolsonaro abrir mão de seu capital político e não apresentar um bolsonarista raiz para disputar a eleição em 2026. O cenário que trabalhamos hoje é nessa direação", disse.

Apesar disso, Costa Filho garantiu que, numa eventual candidatura de Tarcísio, terá liberdade para apoiar Lula, com anuência do partido.

"O Republicanos já apoiou na eleição passada o ex-presidente, mas em Pernambuco foi liberado [para votar em outro candidato]. Então, eu estarei ao lado do presidente Lula, e o partido sabe a nossa posição. Aqui em Pernambuco o Republicanos sabe que nós não teremos dificuldade em apoiar o presidente Lula", garantiu.