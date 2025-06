Silvio Costa Filho revela que João Campos confirmou candidatura ao governo de PE: 'na hora certa vai oficializar'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho (Republicanos) disse que o prefeito João Campos (PSB) confirmou que será candidato ao governo de Pernambuco em 2026. A declaração foi dada nesta sexta-feira (27) durante entrevista ao videocast Cena Polícia, do JC Play, o canal do Jornal do Commercio no YouTube. (Assista acima).

"Tenho conversado muito com o prefeito João Campos, que é pré-candidato ao governo do nosso estado. Ele já me disse. João é candidato a governador de Pernambuco", garantiu Silvio Costa Filho.

Silvio, que será candidato ao Senado, declarou apoio à candidatura do pessebista. "João Campos está pronto para disputar a eleição de 2026. Ele reúne todas as condições políticas e acho que na hora certa o partido vai oficializar a sua candidatura. Todas as conversas que eu tive com o prefeito são na direção de que ele é candidatíssimo ao governo em 2026. E nós do Republicanos estarmeos ao lado do prefeito", acrescentou.

Muitos candidatos no palanque de João Campos

Em relação aos muitos candidatos ao Senado na chapa de João Campos, o ministro Silvio Costa Filho elogiou os concorrentes, mas destacou a relação antiga de proximidade com o prefeito.

Além de Silvio, também anunciaram candidatura a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade), o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), além do senador Humberto Costa (PT), que buscará a reeleição.

"Todos são nomes legítimos, tem competência e preparo para dipsutar o Senado em 2026. Entretanto, eu entendo que na hora certa quem escolhe o candidatos que vão compor a chapa é o líder do processo, que é o candidato a governador. João Campos sabe da nossa lealdade, da história que construímos juntos. Estou com João desde o primeiro momento do início da caminhada majoritária, tenho a convicção de que se ele optar por lealdade, correção, solidareidade, por alguém que conhece Brasilia e tem trabalhado por Pernambuco, eu acho que a gente passa a ser uma opção analisada por ele no momento certo", concluiu Silvio Costa Filho.