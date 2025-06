Festas juninas viram palco estratégico para Raquel e João testarem popularidade e reforçar alianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2026, o São João de 2025 tornou-se palco estratégico para os pré-candidatos ao governo de Pernambuco testarem a popularidade no interior do estado.

Entre acenos e articulações, a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife (PSB), possível adversário da gestora no ano que vem, passaram por diferentes cidades no mês junino para mobilizar as bases nos municípios.

No feriadão, Raquel Lyra priorizou as festas do Agreste. Na sexta-feira (20), depois de lançar a Fenearte 2025 pela manhã no Recife, partiu para a abertura do São João de Surubim. A cidade é comandada pelo ex-deputado Chaparral (União Brasil). "Tive a honra de receber, em minha casa, a governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause", disse o prefeito.

No sábado, a comitiva esteve no Alto do Moura, em Caruaru, reduto eleitoral da governadora e, à noite, seguiu para Gravatá, onde a governadora até dançou quadrilha puxada pelo cantor Wesley Safadão. As cidades são comandadas, respectivamente, pelos aliados Rodrigo Pinheiro (sem partido, mas com promessa de se filiar ao PSD) e Padre Joselito (Avante).

No domingo, Raquel Lyra se manteve na região e viu o São João da Serra Negra, em Bezerros, da prefeita aliada Lucielle Laurentino (União Brasil). Já no dia de São João, a agenda foi em Limoeiro, ainda no Agreste, cidade do prefeito Orlando Jorge (Podemos).

Raquel Lyra no São João de Surubim - Hesíodo Góes/Secom Raquel Lyra no São João de Gravatá - Yacy Ribeiro/Secom

Por onde passou, Raquel levou na comitiva a vice-governadora Priscila Krause (PSD), o vice-presidente estadual do PSD e presidente da Adepe, André Teixeira Filho, os secretários de Cultura e de Turismo e Lazer, Cacau de Paula e Kaio Maniçoba, além de deputados aliados, como o federal Lula da Fonte (PP), Joãozinho Tenório (PRD) e João de Nadegi (PV).

"O estado inteiro está em festa, somos a capital do Brasil neste momento. É aqui que a gente tem o maior e melhor São João do mundo", declarou a governadora.

Antes da semana oficial de São João, Raquel Lyra prestigiou o Sertão do estado. O primeiro compromisso junino na região foi a abertura das festas em Petrolina, a convite do prefeito Simão Durando (União Brasil). Apesar de ser aliado de João Campos (PSB), o gestor fez o convite pessoalmente à governadora durante encontro no Palácio do Campo das Princesas, em abril.

Um dia depois, ela foi para Arcoverde, outro importante polo junino do estado. Por lá, posou para fotos ao lado do prefeito Zeca Cavalcanti (Podemos), aliado governista. Assim como no carnaval, a governadora não visitou as festas promovidas pela prefeitura do Recife.

João ficou no Recife, mas prestigiou o interior no pré-São João

O prefeito do Recife valorizou as festas da cidade que administra e marcou presença em diferentes polos juninos da capital no feriadão. Acompanhado da namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), e do irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB), João Campos passou pelo Sítio da Trindade e pela Avenida Rio Branco.

"Forró comendo no centro, decoração junina, espaço pra tirar aquela foto pras redes sociais, um monte de comida de milho e a valorização do São João raiz, tradicional", disse João Campos sobre a festa na capital.

O único destino diferente foi Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, onde esteve ao lado do prefeito aliado Paulo Roberto (MDB) e da deputada federal Isa Arruda (MDB), filha do prefeito.

João Campos no São João de Vitória de Santo Antão - Edson Holanda/PCR João Campos e Tabata Amaral no São João do Recife - Edson Holanda/PCR

Apesar disso, João conseguiu visitar aliados do interior na semana pré-São João. Um deles foi o prefeito de Simão Durando, em Petrolina. O recifense esteve na cidade sertaneja um dia antes da governadora Raquel Lyra, acompanhado pelos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e do ex-ministro Fernando Bezerra Coelho.



A comitiva teve deputados estaduais, como o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), Mário Ricardo (Republicanos), Rodrigo Farias (PSB) e Antônio Coelho (União Brasil), este último irmão de Miguel Coelho, ex-prefeito da cidade.

O deputado federal Fernando Filho, da família Coelho, também participou. João teve, ainda, a companhia de três pré-candidatos ao Senado em 2026: Miguel Coelho, Marília Arraes e o ministro Silvio Costa Filho, que disputarão espaço na chapa do ano que vem.

"Muito bom compartilhar esse começo de São João no Sertão, com tantos amigos e amigas que tanto ajudam Pernambuco e o Brasil. Hoje foi um daqueles dias especiais de encontros", afirmou Campos na ocasião.

Em 2026, caso João Campos realmente dispute o governo do estado, estará livre das amarras municipais durante os festejos juninos, uma vez que terá que deixar a prefeitura seis meses antes do pleito. O socialista, portanto, deverá se dedicar a outras regiões do estado com mais afinco visando alcançar espaços preenchidos pela governadora. Ou seja, o São João do ano que vem deve trazer consigo forró, milho e uma polarização ainda maior no interior.