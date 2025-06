Fenearte 2025: Evento de lançamento tem homenagem de Raquel a Jarbas em meio a tensões no MDB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No evento de lançamento da 25ª edição da Feira de Negócios do Artesanato (Fenearte), nesta sexta-feira (20), a governadora Raquel Lyra (PSD) homenageou o ex-governador Jarbas Vasconcelos (MDB), que durante o período à frente do Governo de Pernambuco, lançou a Fenearte, em 2000.

Além de Jarbas, também foram homenageadas Dona Geralda Farias e Dona Célia Sales, responsáveis pela organização da primeira edição do evento.

No entanto, a homenagem traz uma simbologia para além do reconhecimento a Jarbas pela idealização e realização da primeira edição da feira, evidenciando, sim, um gesto político ao ex-governador e seu grupo político, que vivem momento turbulento dentro do MDB em Pernambuco, recebendo aceno da governadora, de olho em 2026.

"Jarbas Vasconcelos foi o governador que teve a ousadia, a coragem e a sensibilidade de lançar uma feira que pudesse mostrar Pernambuco para o mundo", afirmou a governadora.

"Ele, como grande amante do artesanato pernambucano, conhecedor profundo da nossa cultura e da nossa história, juntou muita gente boa, como Dona Geralda Farias, Dona Célia Sales, para que pudesse lançar (a feira) através da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, compreendendo que o artesanato e as linguagens artísticas de Pernambuco fazem parte muito fortemente da nossa economia e que a gente precisava eliminar intermediários", complementou.

Aceno de Raquel ao MDB em um 2025 turbulento no partido

O aceno da governadora a Jarbas surge durante um 2025 de ruptura no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Pernambuco.

Em maio, após meses de trocas de farpas e acusações, o partido realizou a eleição do diretório estadual, disputada por Raul Henry e Jarbas Filho. O ex-governador Jarbas Vasconcelos, fundador do MDB, retomou as atividades políticas após dois anos, atuando na articulação política para a candidatura de seu filho. Ao final, Raul derrotou Jarbas Filho e foi reconduzido à presidência estadual do partido.

A eleição do diretório estadual do MDB evidenciou a ruptura dentro do partido. Após a vitória, Raul prontamente afirmou que o partido estará ao lado do prefeito do Recife, João Campos (PSB), em eventual candidatura ao governo do Estado. Raul é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife desde janeiro de 2025.

Do outro lado, o grupo político de Jarbas Filho e Fernando Dueire tinham sinalização favorável da governadora Raquel Lyra para receber apoio do MDB, em caso de vitória de Jarbas.

