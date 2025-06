Fenearte 2025 terá investimento de R$ 15 milhões em edição de 25 anos; veja novidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato chegará a sua 25ª edição entre 9 e 20 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com um investimento de R$ 15 milhões da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

O Governo do Estado espera superar os números de 2024, quando alcançou impacto econômico de R$ 108 milhões, com cerca de 320 mil visitantes e aprovação de 98,6% do público.

Os ingressos para a edição estão à venda pelos sites da Fenearte e Adepe e em pontos físicos, por R$ 12 (segunda a quinta) e R$ 16 (sexta a domingo), com meias-entradas.

O tema será "A Feira das Feiras", evocando as feiras livres de todo o Estado, onde historicamente os artesãos puderem mostrar suas artes e delas sobreviverem - como os mestres do barro em Caruaru, os loiceiros e os seus utilitários. As novidades da edição foram reveladas em coletiva nesta sexta-feira (20), no Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife.

Números de Fenearte 2025

Governadora Raquel Lyra ladeada por políticos como André de Paula, Jarbas Vasconcelos e Priscila Krause na coletiva de 25 anos da Fenarte - ADRIANA GUARDA/SJCC

Serão mais de 5 mil artesãos, expositores e empreendedores de todo o Estado de Pernambuco, de outras partes do Brasil e do exterior, em cerca de 700 espaços de comercialização. Somente no setor Individual Pernambuco, dedicado a artesãos nascidos, residentes ou intitulados pernambucanos, são mais de 300 estandes.

"Nossa expectativa é promover, além de muitos negócios, uma grande celebração a todas e todos que fazem da Fenearte o que ela é hoje”, detalha André Teixeira Filho, diretor-presidente da Adepe.

"Nos seus 25 anos, a Fenearte olha para o que está em sua essência: uma feira, uma grande feira, e por isso ‘A Feira das Feiras’. Nela há tudo o que se tem na feira: saberes e sabores, prosperidade e comunhão, vivências e negócios", diz Camila Bandeira, diretora-executiva da 25ª Fenearte.

Novidades da Fenearte 2025

25ª Fenearte vai reunir 5 mil expositores em 700 espaços de comercialização - Divulgação Fenearte comemora 25 anos, transformando a história do artesanato em Pernambuco - Divulgação A Fenearte é uma realização do Governo de Pernambuco, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — ADEPE - Divulgação

A 25ª Fenearte estreou uma nova premiação para estudantes de arquitetura e design de interiores: o 1º Concurso Praça de Sustentabilidade. Um grupo de oito estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) venceu a competição com o projeto "Isso É Plástico", orientado pelo professor Pier Paolo Bertuzzi Pizzolato. Eles vão receber o recurso de R$ 18 mil para a execução do projeto na feira.

O Desafio MAPE (Moda Autoral de Pernambuco), que estreou na edição passada, retorna para estimular estudantes de moda e design à criação de moda autoral pernambucana. Quinze finalistas de um total de mais de 40 inscritos vão desfilar suas produções no dia 19 de julho, na programação do espaço Moda Fenearte. Um júri elegerá os três primeiros colocados, que vão receber prêmios em dinheiro.

Outra novidade é o 1º Concurso Estande dos Estandes, que vai premiar os três estandes mais bem avaliados pelos seus projetos, levando em consideração sustentabilidade, materialidade, solução de layout e inovação e criatividade. Podem se inscrever artesãos do setor Individual Pernambuco. As inscrições estão abertas até o dia 09 de julho e os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro.

Palco musical da Fenearte

O palco da 25ª Fenearte, que tem programação realizada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), passa a se chamar Palco Pernambuco Meu País, em alusão ao festival. Serão mais de 70 atrações musicais, da cultura popular e da cena contemporânea. O baiano Xangai foi convidado para encerrar a festa.

Mais detalhes da estrutura

O Átrio Fenearte repete a estrutura do ano passado, com bilheteria ampla e totens de autoatendimento para que não haja filas. Nesta área, o público poderá visitar o Espaço Janete Costa, que contará com abridores de letras do Pará e mestres convidados do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul. Também lá, na programação das Conversas Instigantes, haverá bate-papos e lançamentos de livros.

A novidade logo à entrada da feira é o 1º Salão Pernambuco Faz Design, com mobiliários e objetos criados por designers pernambucanos. Ele se une ao 20º Salão de Arte Popular Ana Holanda, ao 18º Salão de Artes Sustentáveis (ex-Galeria de Reciclados) e ao 9º Salão de Arte Popular Religiosa. O público poderá votar na peça favorita de cada salão e, ao final da feira, os autores dos trabalhos mais votados receberão o prêmio de Aclamação Popular.

Também no Átrio Fenearte estará montada a mostra "Pernambuco Artesão em Exposição — Do Sertão ao Cais", com criações e depoimentos de artesãos que participaram das Jornadas Criativas, uma ação do Programa Pernambuco Artesão.

O Mezanino vai mudar de cara, mas continua cheio de programação, com 13 atividades nas Oficinas Fenearte, dez desfiles na Moda Fenearte e aulas de gastronomia na Cozinha Fenearte, que terão como tema a farinha de mandioca. Neste ano, as aulas ganham transmissão on-line. Duas exposições vão convidar o público ao passado e ao presente: Fazendo a Feira e Pernambuco Plural.

O Espaço Infantil retorna à edição com programação de oficinas para crianças. E as pessoas com deficiência visual parcial ou completa, as pessoas neurodivergentes e as pessoas surdas ou ensurdecidas contarão com visitas guiadas, que promovem acessibilidade comunicacional e em 2024 contemplaram aproximadamente 350 pessoas e seus acompanhantes.

Circuito Fenearte

Lançado em 2023, o projeto faz sua terceira edição com uma programação de 05 a 27 de julho. Programação construída em diálogo com a Fenearte, o Circuito Fenearte acontece em espaços fora do Centro de Convenções, como centros de cultura e de economia criativa, museus e galerias, ateliês e restaurantes. Neste ano, além do Recife e de Olinda, ele se estenderá à Zona da Mata e ao Agreste.

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:



Segunda a sexta-feira — 14h às 22h



Sábado e domingo — 10h às 22h



Ingressos:



Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)



Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

Quanto: À venda pelos sites