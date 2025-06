Pré-candidatos ao Senado intensificam articulações no interior de Pernambuco durante o São João

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre arraiás e encontros reservados, nomes cotados ao Senado aproveitaram o ciclo junino para consolidar apoios no Agreste e no Sertão

Com ou sem anúncio oficial, os pré-candidatos ao Senado por Pernambuco intensificaram as agendas no interior do estado durante o ciclo junino, entre arraiás e encontro privados, mirando especialmente o Agreste e o Sertão.

A estratégia é clara: aproveitar a alta concentração popular nas festas para marcar presença, fechar alianças e testar a recepção dos nomes fora da Região Metropolitana do Recife.

Além da visibilidade, o São João 2025 serviu como termômetro político para os pré-candidatos, revelando o grau de articulação de cada candidatura, especialmente num cenário fragmentado, onde há múltiplos nomes disputando espaços em chapas que ainda não estão definidas.

O ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) foi um dos que mais andou. Nos últimos dias, ele esteve em Surubim, Caruaru, Agrestina, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe conversando com prefeitos, vereadores e outras lideranças durante as festas.

Ainda deu tempo de passar em Patos, na Paraíba, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Antes disso, Costa Filho havia participado da abertura do São João de Petrolina ao lado de João Campos e de outros dois postulantes ao Senado: Marília Arraes e Miguel Coelho.

Miguel Coelho, por sua vez, priorizou a festa da cidade da qual foi prefeito duas vezes. Esteve no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, em Petrolina, quase todas as noites, mas ainda passou por Salgueiro, onde posou ao lado do prefeito Fabinho Lisandro (PSD), aliado de Raquel Lyra.

Já Marília Arraes passou por Petrolina ao lado de João Campos, participou da Caminhada do Forró de Arcoverde e encerrou a festa em Salgueiro, cidade da qual o marido dela, André Cacau, foi vereador.

No lado da direita, Anderson Ferreira, presidente estadual do PL, integrou a comitiva da governadora Raquel Lyra na cidade de Gravatá, no Agreste, sinalizando mais uma vez um alinhamento à gestão estadual.

Ele também passou por São Joaquim do Monte ao lado do irmão, o deputado federal André Ferreira (PL), e do prefeito Duguinha Lins (PSD). Antes disso, esteve em Escada, na Mata Sul, junto à prefeita e correligionária Mary Gouveia.

Gilson Machado, apontado por Bolsonaro como candidato do PL ao Senado, não pode deixar o Recife por ordem do ministro Alexandre de Moraes como medida restritiva a um processo que corre no STF, após ser preso no último dia 13 e solto no mesmo dia. Contudo, dificilmente ele investiria na campanha no período junino, uma vez que tinha shows marcados com a banda de forró Brucelose — dos quais também não participou.

Outro que circulou pelo Agreste foi Eduardo da Fonte, presidente estadual do PP, que esteve em Caruaru e Gravatá ao lado de vereadores da cidade e do filho, o deputado federal Lula da Fonte (PP). Na reta final dos festejos, ele ainda passou por Sairé, onde foi recebido pelos militantes já como candidato ao Senado.

Humberto Costa, que buscará a reeleição, também circulou por diversas regiões e esteve em Caruaru, no último sábado, onde foi recebido pelo prefeito Rodrigo Pinheiro (sem partido), aliado da governadora Raquel Lyra (PSD). Na segunda-feira, passou por Gravatá e Vitória do Santo Antão, esta última comandada por Paulo Roberto (MDB), aliado de João Campos (PSB).

Jô Cavalcanti, pré-candidata do PSOL ao Senado, passou por Caruaru e foi recebida nas festas por lideranças locais do partido.

No xadrez das eleições de 2026, o movimento atual é de ocupação de territórios, e o interior do estado se consolidou como campo estratégico para quem quer chegar ao Senado.