PSB perde prefeita de Dormentes para o PSD de Raquel Lyra, que chega a 67 nomes em Pernambuco

O Partido Social Democrático (PSD) ampliou sua base de prefeitos em Pernambuco, com o anúncio da filiação de Corrinha de Geomarco, prefeita de Dormentes, nesta terça-feira (10). Corrinha deixou o PSB para se filiar à legenda liderada pela governadora Raquel Lyra no Estado.

A adesão da prefeita reforça o movimento do PSD em ampliar os apoios à governadora no interior do Estado. Com a chegada de Corrinha de Geomarco, o PSD agora soma 67 prefeitos em Pernambuco.

"É uma alegria imensa receber Corrinha no PSD. Ela é uma liderança comprometida com o desenvolvimento de sua cidade e, agora, com a construção de um futuro melhor para todo o nosso Estado. A chegada de Corrinha é um reforço fundamental na nossa base, que trabalha pela construção de um Pernambuco mais justo, próspero e, principalmente, unido", destacou a governadora Raquel Lyra.

No momento da filiação, Corrinha destacou a importância da união de forças em prol do progresso de sua cidade, Dormentes, e de Pernambuco como um todo.

Corrinha celebrou a filiação e destacou a oportunidade de trabalhar ao lado da governadora Raquel Lyra.

"Fazer parte desse projeto com a governadora Raquel Lyra e o PSD é uma oportunidade de colaborar ainda mais com o crescimento da nossa região. Acredito que juntos podemos trabalhar por um Pernambuco mais desenvolvido, com mais oportunidades e qualidade de vida para a população", declarou a prefeita.

Ofensiva do PSD por prefeitos em Pernambuco

Nacionalmente, o PSD já carregava a marca de ter sido o partido com mais prefeitos eleitos no país em 2024, com 889 prefeitos.

Em 2025, com a chegada de nomes como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o partido espera ultrapassar a marca de mil prefeitos.

Com Raquel Lyra, o partido chegou a 67 prefeitos, com 32 vindo de uma vez do PSDB, após desfiliação em massa, em março. Antes da chegada da governadora, o partido tinha 20 prefeitos em Pernambuco. Desde então, Raquel atraiu prefeitos de partidos como o PSB, do adversário João Campos, e MDB, que viveu crise interna nos últimos meses.

