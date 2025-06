PF pede investigação contra Gilson Machado por tentar expedir passaporte para tirar Mauro Cid do país; ex-ministro nega

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Federal informou à Procuradoria-Geral da República que o ex-ministro pernambucano Gilson Machado teria tentado expedir um passaporte português em nome do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, delator da investigação da suposta tentativa de golpe, para viabilizar a saída dele do país. O ex-ministro nega.

A informação foi publicada pelo colunista Guilherme Amado, do site PlatôBR. De acordo com a reportagem, Gilson Machado teria tentado expedir o documento no dia 12 de maio, no consulado de Portugal do Recife.

A corporação disse ao PGR Paulo Gonet que o pernambucano não conseguiu a emissão do documento, e alertou que Gilson poderia buscar alternativas junto a outros consulados para expedir o passaporte.

No ofício enviado à PGR, a Polícia Federal lembrou que arquivos encontrados no celular de Mauro Cid indicavam que, ainda em 2023, o ex-ajudante de ordens procurou um serviço de assessoria para obtenção de cidadania portuguesa. Cid enviou imagens da sua carteira funcional, o comprovante de cidadania portuguesa da mãe dele e o passaporte português dela.

PGR solicita busca e apreensão

Paulo Gonet informou ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, que concordou com a PF sobre a abertura de uma investigação contra o ministro por possíveis crimes de obstrução de investigação envolvendo supostos delitos de organização criminosa e favorecimento pessoal.

A PGR solicitou a Moraes busca e apreensão pessoal e domiciliar contra o ex-ministro e quebras de sigilo telefônico e telemático do bolsonarista no período entre 1º de janeiro de 2025 e 5 de junho de 2025.

Gonet apontou que é possível que Gilson "esteja atuando para obstruir a instrução da Ação Penal n. 2.688/DF [processo do STF que apura tentativa de golpe] e das demais investigações que seguem em curso, possivelmente para viabilizar a evasão do país do réu MAURO CESAR BARBOSA CID, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual".

“A análise das informações reunidas pela Polícia Federal indica a necessidade de complementação das diligências investigavas, a fim de possibilitar um juízo adicional e mais abrangente sobre a autoria das condutas apuradas, especialmente em razão da provável possibilidade de que o requerido esteja empregando esforços junto a outras embaixadas e consulados com o mesmo propósito ilícito”, escreveu Gonet.

O que diz Gilson Machado

Em nota, o ex-ministro negou veementemente ter ido a "qualquer consulado", mas destacou que manteve contato telefônico no mês de maio com o consulado português para renovar o passaporte do seu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães.

Em resposta a Guilherme Amado, o ex-ministro negou que tenha ido ao Consulado de Portugal ou outra representação diplomática em busca de um passaporte para Mauro Cid ou que tenha atuado para tirar o delator do Brasil.

"Não procede, não fui a Consulado de Portugal nenhum. Isso é muito fácil de resolver, de ver, é só você ir lá ver quem chegou no Consulado e quem não chegou”, disse Gilson Machado.

Gilson foi ministro do Turismo durante o governo de Jair Bolsonaro e continua próximo do ex-presidente. No ano passado, concorreu à prefeitura de Recife pelo PL, mas ficou em segundo lugar.

Recentemente, o ex-ministro publicou uma campanha de arrecadação de Pix para Bolsonaro, afirmando que o valor seria destinado à manutenção de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O filho de Jair rejeitou a ajuda.

Confira a nota do ex-ministro Gilson Machado, na íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO:



Eu, GILSON MACHADO GUIMARÃES NETO tomando conhecimento das publicações desta tarde, nego veementemente ter ido a qualquer consulado inclusive o Português no Recife-PE.



Assim que soube das matérias publicadas envolvendo meu nome, reitero nessa oportunidade, que apenas mantive contato telefônico em Maio último, com Consulado Português, tao somente solicitando uma agenda para meu pai CARLOS EDUARDO MACHADO GUIMARÃES renovar o passaporte, o qual foi feito após dita solicitação.



Recife, 10 de junho de 2025.

GILSON MACHADO GUIMARÃRES NETO."