Governo de Pernambuco inicia instalação de sistema de videomonitoramento em hospitais estaduais

O Governo de Pernambuco iniciou a implantação de um sistema de videomonitoramento nos hospitais estaduais. Serão instaladas câmeras de alta resolução nas entradas e em áreas estratégicas das unidades, além de catracas eletrônicas e cancelas veiculares.

A ação acontece por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e tem o objetivo de ampliar a segurança nas unidades de saúde para profissionais e pacientes e reestruturar a rede hospitalar.

Todas as pessoas que entrarem nas unidades hospitalares precisarão realizar um cadastro prévio para autorização de acesso. De acordo com o diretor de Tecnologia da pasta, Rodrigo Brennand, estão previstas tecnologias como reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares e câmeras com padrão de alta definição.

Ao todo, 890 câmeras serão posicionadas em pontos específicos, sem registro de imagens sensíveis, assegurando o sigilo e a privacidade exigidos pelo ambiente hospitalar.

Com instalação prevista para iniciar no dia 14 de julho, os equipamentos que vão monitorar as unidades terão investimento de R$ 15 milhões.

A instalação das câmeras se inicia uma semana após o caso do pai que quebrou parte da recepção de um hospital que atende partos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

Nas imagens, ele usa um martelo para quebrar objetos enquanto cobra explicações da morte da filha durante o parto, denunciando suposta negligência médica.

Os relatos são de que a equipe médica teria orientado a mãe a aguardar a dilatação natural para a realização do parto normal. Ainda de acordo com os relatos, a bebê não resistiu e morreu antes do nascimento. Somente após o óbito fetal a gestante foi transferida para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), onde passou pelo parto normal da bebê já sem vida.



Hospitais abrangidos

As primeiras unidades a receber o sistema serão os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e Geral de Areias, no Recife, o Regional do Agreste, em Caruaru, a sede da SES-PE, no bairro do Bongi, o anexo da SES (antiga Faculdade Nova Roma) e a sede da Boa Vista (antiga Fusam).

“Toda essa lógica do videomonitoramento faz parte de um processo mais amplo de reestruturação das unidades. O videomonitoramento se soma à modernização da estrutura física para fortalecer a segurança e a eficiência dos serviços oferecidos à população”, destaca a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Segundo com a gestão estadual, o videomonitoramento vai preservar setores de internação ou de realização de exames dos pacientes, garantindo a privacidade destes e seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).