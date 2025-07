Hospital da Restauração terá fachada reformada em obra de R$ 12,4 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A edição deste sábado (05/07) do Diário Oficial de Pernambuco trouxe o aviso de licitação para contratar uma empresa de engenharia especializada na reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, área central do Recife.

A obra prevê pintura e substituição de esquadrias. O valor estimado para execução é de R$ 12,4 milhões. O prazo previsto para a conclusão da obra é de cinco meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Inaugurado em 1969, o HR é a maior unidade hospitalar de emergência do Norte-Nordeste, com 833 leitos, e uma das mais referências em atendimento de alta complexidade em Trauma, Neurocirurgia e Queimados no Brasil.

Outras reformas no HR

De acordo com o Governo do Estado, também estão sendo feitas reformas nos andares 8° e 6° da unidade. À medida que as obras nestes andares forem finalizando, os 5º e 4º andares também serão reformados.

Também estão em andamento serviços de manutenção no 1° andar. Essas obras, que estão ocorrendo sem interrupção de serviços, têm valor estimado de R$ 23,1 milhões.

Saiba como se inscrever na newsletter JC