Obra de Maria apoia campanha para ajudar jovens peregrinos que foram acolhidos após golpe

A comunidade Obra de Maria está apoiando uma campanha de solidariedade para ajudar um grupo de jovens peregrinos que foram vítimas de um golpe e tiveram suas viagens ao Jubileu da Juventude, em Roma, na Itália, canceladas. A iniciativa da Obra de Maria visa garantir que esses jovens, que enfrentaram a perda de investimentos significativos, consigam realizar o sonho de participar do encontro com o Papa no fim de julho de 2025.

Pelo menos 151 pessoas foram lesadas, com grupos de Brasília, Rondônia, Manaus e Orlândia (SP) sendo surpreendidos pela notícia de que passagens, hospedagens e inscrições no evento não haviam sido efetivadas pela agência de turismo contratada.

Os peregrinos estavam se organizando para a viagem há dois anos, arrecadando recursos por meio de rifas, bazares, vendas de doces e doações. A expectativa era especialmente alta porque o Jubileu é um evento que ocorre a cada 25 anos. Apesar de a agência responsável ter prometido um plano de ressarcimento e ter sido notificada pelo Procon-SP, muitos jovens não têm condições de arcar com novos custos em curto prazo para participar do Jubileu.

Apoio da Obra de Maria é essencial

Grupo de jovens peregrinos que foram vítimas de um golpe e tiveram suas viagens ao Jubileu da Juventude, em Roma, na Itália, canceladas - Divulgação Grupo de jovens peregrinos que foram vítimas de um golpe e tiveram suas viagens ao Jubileu da Juventude, em Roma, na Itália, canceladas - Divulgação

A agência de peregrinações da Obra de Maria, que já organiza a participação de mais de 900 jovens no evento este ano, decidiu acolher parte dos afetados em Brasília, Manaus e Porto Velho. Gilberto Barbosa, Fundador da Obra de Maria, explicou que a comunidade tomou conhecimento do ocorrido por meio de missionários em Brasília. “Estamos conseguindo ajudá-los devido à nossa rede de conhecimentos, mas eles precisam de mais ajuda. Conseguimos um preço especial, menos da metade do que eles pagaram, atendendo ao que eles precisam, e com segurança”, destacou.

Com mais de 25 anos de experiência na organização de grupos para a Jornada Mundial da Juventude e 35 anos de atuação em turismo religioso em Roma, a Obra de Maria conseguiu viabilizar hospedagem e passagens com um valor simbólico, em torno de R$ 8.000,00, significativamente abaixo dos cerca de R$ 18.000,00 investidos inicialmente por cada peregrino.

Além da ajuda material, a comunidade mobilizou voluntários e missionários para oferecer suporte psicológico, orientação pastoral e encaminhamentos possíveis, mesmo com o pouco tempo e recursos disponíveis. “É muito triste porque é um sonho que está sendo desfeito de uma forma que eles não esperavam”, lamentou, enfatizando a importância do trabalho de evangelização desses jovens, muitos dos quais pertencem ao movimento Neocatecumenal.

Gilberto Barbosa ainda ressaltou o carisma da Obra de Maria, que é "jovem, e é feito principalmente para os jovens". Ele expressou a crença de que, com o apoio da Obra de Maria e a solidariedade de familiares, parceiros e doadores, a esperança é de que muitos desses jovens consigam realizar o sonho de estar em Roma.

"Como dizia Dom Helder Câmara: sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonhar junto se torna realidade. Gostaria que quem pudesse ajudá-los, ajudasse, para que esse sonho, que foi tão sonhado, se tornasse realidade", concluiu.

Campanhas de Arrecadação e Solidariedade

Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria - Fotos: Roberta Soares/JC

Um exemplo do impacto positivo da ação da Obra de Maria é o grupo de 28 pessoas da Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga do Sul. O coordenador do grupo, Luiz Alexandre Barra Souza Xavier, informou que são gratos pela ajuda da Obra de Maria na obtenção de passagens e hospedagens a preço de custo.

Vinte e uma dessas pessoas ainda necessitam de recursos e estão se mobilizando com campanhas de arrecadação através da internet e venda de doces. Em vídeo nas redes sociais, integrantes do grupo expressaram sua resiliência: “Perdemos tudo, mas não perdemos a esperança. Cremos na providência de Deus. Não queremos ir a Roma por turismo, nossa missão é evangelizar e mostrar que a juventude da Igreja está viva”.

Quem desejar colaborar com o grupo de Taguatinga do Sul pode contribuir por meio da chave PIX: matheusomm@hotmail.com ou pela vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/5603460.

Histórico de Apoio em Crises

A mobilização da Obra de Maria não é um fato isolado. Em março de 2023, a comunidade prestou apoio emergencial a um grupo de 46 pernambucanos durante uma viagem a Israel, quando a empresa responsável não havia pago pelos transportes nem pelas hospedagens previstas. Naquela ocasião, a Obra de Maria conseguiu negociar com hotéis e empresas de transporte, oferecendo uma carta de crédito como garantia para cobrir os custos e assegurar a continuidade da viagem, reafirmando seu compromisso de servir, acolher e socorrer com responsabilidade e fé.