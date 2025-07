Fenearte 2025: Espaço Janete Costa valoriza artesanato brasileiro promovendo encontros entre arte popular e design contemporâneo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), a maior feira de artesanato da América Latina, um dos ambientes mais aguardados é o Espaço Janete Costa. Localizado no Átrio Fenearte, com acesso gratuito, o espaço volta a surpreender o público ao reunir obras de artesãos brasileiros em ambientes que simulam os cômodos de uma casa. Com curadoria das arquitetas Bete Paes e Roberta Borsoi, o local celebra a convergência entre arte, arquitetura, design e cultura popular.

A proposta do espaço é dar visibilidade a artistas que, muitas vezes, ainda não são reconhecidos nem mesmo em suas cidades de origem. “Muitas vezes são artesãos que não têm reconhecimento até mesmo no seu local de origem e que, após integrar o espaço, ganham não apenas visibilidade como reconhecimento”, afirma Bete Paes. Um exemplo é o goiano Juão de Fibra, de Nova Gama, que ganha destaque nesta edição da Fenearte 2025.

Entre os nomes de 2025 está a Mestra Dilma Terena, da Aldeia Cachoeirinha (MS), que apresenta cerâmicas carregadas de saberes ancestrais do povo terena. Também se destaca Getúlio Damado, com bonecos feitos de materiais reciclados e o seu Atelier Chamego Bonzolandia, vindo do bairro de Santa Teresa (RJ). O Norte do Brasil também está representado com os Abridores de Letras do Pará, do Instituto Letras que Flutuam, que trazem placas pintadas à mão, disponíveis para compra no local.

"Estamos muito felizes com o interesse e o movimento intenso de pessoas, e a expectativa é a melhor possível. Queremos que todos se sintam à vontade para entrar, explorar e se encantar com a arte que pulsa neste espaço", afirma Bete Paes.

"Aqui, o visitante tem a oportunidade de ver uma peça artesanal inserida em um contexto. Muitas vezes vemos, por exemplo, uma escultura em forma de fruta, isolada em um estande, e não conseguimos imaginar como ela funcionaria sobre a mesa da nossa casa. Aqui, essa imaginação ganha forma”, complementa.

Homenagem

Imagem do ambiente do Espaço Janete Costa, na Fenearte 2025 - THIAGO SILVEIRA/FENEARTE

O ambiente também presta homenagem ao artista olindense Tiago Amorim, conhecido por suas esculturas de pelicanos moldados em barro cru ou cerâmica esmaltada. No próximo dia 16 de julho, às 19h, ocorre uma edição especial das Conversas Instigantes dedicada a sua obra, com lançamento do pôster comemorativo de 25 anos da Fenearte.

O Espaço ainda exibe peças de mobiliário assinadas por nomes como Ramsés Marçal e pelos mestres Jasson e Nen, este último conhecido por utilizar restos de embarcações da Ilha do Ferro (AL) em seus bancos esculpidos.

Espaço Janete Costa na 25ª Fenearte

Criado há 23 anos pela arquiteta e designer Janete Costa, o espaço que leva seu nome continua sendo uma vitrine fundamental para o artesanato brasileiro. Sua filha, a arquiteta Roberta Borsoi, segue honrando esse legado ao lado de Bete Paes.

Além da exposição e venda de peças, o espaço conta com uma intensa programação cultural. As Conversas Instigantes têm 14 painéis com bate-papos e lançamentos de livros, transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Fenearte no YouTube. Entre os convidados, estão o criador de conteúdo Lufe Gomes e o arquiteto Maurício Arruda, conhecidos por dialogar com o grande público sobre arquitetura e estilo de vida.

A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram da feira.

Serviço | 25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato