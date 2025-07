Fim de semana na Fenearte 2025 promete desfiles, música e sabores: veja programação completa!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de estrear novas atrações na última quinta-feira (10), a 25ª Fenearte entra no clima do seu primeiro fim de semana com uma programação intensa e para todos os gostos. O evento, que ocupa o Centro de Convenções de Pernambuco até o dia 20 de julho, traz moda, música, gastronomia e oficinas para quem ama artesanato e cultura popular.

Até domingo (13), quem passar pelo evento poderá conferir desfiles de marcas pernambucanas, lançamentos de livros, apresentações musicais e aulas gastronômicas, além de uma diversidade de oficinas que celebram o artesanato local.

Na quinta, A chef Miau Caldas abriu a Cozinha Fenearte com receitas que exaltam as casas de farinha e os derivados da mandioca, símbolo da culinária nordestina.

Cozinha Fenearte estreou com a chef Miau Caldas - (Felipe Eugenio/Fenearte)

No Espaço Janete Costa, o painel “Uma casa brasileira, com certeza” deu início às Conversas Instigantes, reunindo nomes como o fotógrafo Lufe Gomes e o arquiteto Maurício Arruda para discutir identidade e cultura.

Conversas Instigantes lota o Espaço Janete Costa - (Felipe Eugenio/Fenearte)

No Mezanino, o Pernambuco Plural atraiu o público com painéis sobre artes visuais, design e moda, destacando talentos como o grafiteiro Afro’G e o criativo Uhgo.

Pernambuco Plural estreou na 25ª Fenearte - Rodrigo Gonçalvez/Fenearte

Já no Palco Pernambuco Meu País, a noite terminou com música, indo do sertão ao rock com o encerramento animado da banda Devotos.

Painel sobre artes visuais recebeu Uhgo e Afro'G - Rodrigo Gonçalves/Fenearte

No pavilhão, feirantes falaram com animação do crescimento da 25ª Fenearte e expectativa pela chegada do primeiro fim de semana da feira. Produtora de renda renascença, Noemy Silva, de Poção, no Agreste de Pernambuco, celebra sua 23ª participação no evento. “Eu comecei a vir à Fenearte quando tinha 13 anos. Vinha com a minha mãe, quando a gente começou a vender aqui. A Fenearte nos ajudou a crescer como artesãs”, conta a rendeira.



Programação da Fenearte 2025

O primeiro fim de semana da Fenearte começa oficialmente nesta sexta-feira (11) e segue até domingo (13), com uma agenda intensa. Logo na sexta, o público pode participar de sete oficinas no Mezanino, às 14h30 e às 18h, além de assistir à abertura da Cozinha Fenearte com o chef César Santos e sua famosa Farofafá.

Mais tarde, o chef Hugo Prouvot apresenta o Peixe Pirão Caiçara. O Pernambuco Plural segue com um painel sobre design, reunindo nomes como Fabio Melo e Guilherme Lira, da marca ceramiquinho. No Espaço Janete Costa, às 17h, a antropóloga Helena Kussik lança seu novo livro “Têxteis do Brasil – Rendas e Bordados”, com um bate-papo aberto ao público. Quem preferir música pode curtir o Palco Pernambuco Meu País, com atrações como Raízes do Cangaço, Samba de Coco das Irmãs Lopes e artistas locais.

O caldo diferente é primeira receita do Cozinha Fenearte em homenagem às casas de farinha e derivados da mandioca - (Felipe Eugenio/Fenearte)

No sábado (12), a Fenearte amplia o horário, funcionando das 10h às 22h. A principal atração do dia será o circuito de desfiles do Moda Fenearte, que toma conta do Mezanino a partir das 16h. O evento traz criações inspiradas na Feira da Sulanca e o retorno do Fenearte Inspira, sob curadoria do editor de moda Nestor Mádenes.

No mesmo espaço, o Pernambuco Plural recebe criadores ligados à moda sustentável, como Maria Amazonas, da Roda, e Luciana Silva, da Moda Mangue, além de brechós e biojoias feitas com escamas de peixe. A Cozinha Fenearte também continua: Rogério Ribeiro recebe mestres farinheiros de Jaboatão e, em seguida, o chef Giordano Linhares ensina o preparo do Cabeça de Galo Amostrado. A trilha sonora do sábado inclui o Reisado de Maria Jacinta e o show da cantora Gabi do Carmo.

No domingo (13), último dia deste primeiro grande fim de semana, a programação segue diversificada. A partir das 10h, os visitantes podem explorar os 700 expositores da feira, além de conferir novas oficinas que ensinam técnicas tradicionais como xilogravura, cerâmica, produção de instrumentos e bonecos de mamulengo.

Imagem da Fenearte 2025 - (Felipe Eugenio/Fenearte)

No Palco Pernambuco Meu País, o forró de Pecinho Amorim, o Boi Mimoso da Bomba do Hemetério e Nininha do Coco prometem embalar o público ao longo do dia. Na gastronomia, o chef Yuri Machado abre a Cozinha Fenearte com um Suflado de Tapioca ao lado de Isaías, mestre farinheiro de Amaraji. Mais tarde, o chef Danilo Vieira resgata uma receita afetiva de farofa d’água.

Para fechar, o Pernambuco Plural traz um encontro de gerações da música pernambucana com DJ Dolores, autor da capa do álbum “Da Lama ao Caos”, de Chico Science & Nação Zumbi, a rapper Bione e o duo Barbarize, composto por Bárbara Vitória e Yuri Lumin.

As Oficinas Fenearte também ganham força no sábado e domingo, com horários a partir das 13h e turmas pequenas de até 10 participantes. As aulas oferecem uma imersão em técnicas como cerâmica, xilogravura e confecção de brinquedos típicos, garantindo uma experiência prática e interativa.

Para quem não pode estar presencialmente, parte da programação está sendo transmitida ao vivo no canal oficial da Fenearte no YouTube, incluindo as aulas da Cozinha Fenearte e os bate-papos das Conversas Instigantes. No domingo, às 19h, será possível acompanhar online a conversa sobre “Artesanato de Vestir”, com os estilistas Antonio Castro e Isa Silva.

Celebrando 25 anos, a Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato) homenageia em 2025 as feiras livres do interior de Pernambuco, exaltando as raízes populares e a tradição dos mestres artesãos que sustentam o evento desde sua primeira edição.

A feira, considerada a maior da América Latina, vai até o dia 20 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco. com o tema "A Feira das Feiras". Ingressos variam de R$ 6 a R$ 16 e podem ser adquiridos online ou em pontos físicos em várias cidades.

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).