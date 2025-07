Com que frequência você deve lavar sua roupa de cama? Microbiologista alerta!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Você sabia que passa cerca de um terço da vida na cama? Dormir bem é essencial para a saúde do cérebro e do corpo — mas a qualidade do ambiente onde você dorme pode impactar tanto quanto as horas de sono.

Em artigo publicado no The Conversation, a microbiologista Primrose Freestone, professora da Universidade de Leicester, traz uma análise científica sobre o que acontece com sua roupa de cama quando você não a lava com frequência suficiente. E o resultado não é nada agradável.

“Sua cama pode parecer limpa – mas está repleta de microrganismos, alérgenos, ácaros e irritantes que se acumulam rapidamente”, alerta Freestone.

Um campo de cultivo para suor, bactérias e ácaros

Segundo Primrose, enquanto dormimos, eliminamos células mortas da pele, suor e óleos corporais – mesmo após o banho. Além disso, bactérias e fungos da nossa pele são transferidos para os lençóis e travesseiros a cada movimento noturno.

“O suor fresco pode não ter cheiro, mas as bactérias da nossa pele, especialmente os estafilococos, o decompõem em subprodutos com odor”, explica a microbiologista.

Além disso, trazemos para a cama poeira, poluentes, pólen e até alérgenos, que afetam a qualidade do ar e podem desencadear crises alérgicas e problemas respiratórios.

Pets na cama = mais sujeira (e mais lavagem)

Se você divide a cama com seus animais de estimação, a situação piora: pelos, sujeira, caspa animal e até traços fecais tornam o ambiente ainda mais propenso à proliferação de microrganismos.

Mas afinal, com que frequência lavar?

Confira as recomendações de Primrose Freestone para manter sua cama limpa e saudável:

Lençóis e fronhas

Frequência: toda semana.

Com pets ou suor excessivo: a cada 3 a 4 dias.

Como lavar: a 60°C ou mais com sabão. Secar na máquina ou passar com ferro ajuda a eliminar microrganismos.

Colchões

Frequência: aspirar semanalmente e arejar com frequência.

Dica: use protetor impermeável e troque o colchão a cada sete anos.

Travesseiros (parte interna)

Frequência: a cada 4 a 6 meses.

Frequência: a cada 4 a 6 meses. Como lavar: conforme a etiqueta, lavagem completa e secagem total para evitar fungos.

Cobertores e capas de edredom

Frequência: a cada 15 dias.

Com pets: com mais frequência.

Como lavar: a 60°C ou a temperatura máxima indicada.

Edredons

Frequência: a cada 3 a 4 meses.

Como lavar: checar se são laváveis em casa ou exigem limpeza profissional.

“Lavar sua roupa de cama regularmente não é apenas uma questão de frescor – é um cuidado com a saúde”, reforça a pesquisadora.

Dormir bem começa com lençóis limpos

Segundo Primrose, manter a higiene da cama pode reduzir reações alérgicas, prevenir infecções e até melhorar o cheiro do ambiente. E, com estudos mostrando que o sono impacta desde a saúde do coração até a clareza mental, investir em lençóis limpos pode ser mais importante do que você imagina.

“Lavar os lençóis, congelar os travesseiros e limpar o colchão não são exageros – são parte de uma rotina saudável”, conclui.

Então, da próxima vez que for adiar a troca de roupa de cama, lembre-se: seus ácaros e bactérias vão agradecer. Mas seu corpo e sua saúde, nem tanto.

VEJA TAMBÉM: Nutricionista dá dicas sobre frutas para ter uma vida mais saudável