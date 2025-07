Manter-se positivo pode proteger contra a perda de memória

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você quer manter a memória afiada com o envelhecimento, uma dica simples e poderosa pode ser: cultive emoções positivas. É o que defende o professor Christian van Nieuwerburgh, especialista em Psicologia Positiva e Coaching na RCSI University of Medicine and Health Sciences, em artigo publicado no The Conversation.

“O segredo pode ser surpreendentemente simples: foque em se sentir bem”, afirma Christian.

Baseado em um estudo com mais de 10 mil pessoas com 50 anos ou mais, acompanhadas por 16 anos, o artigo mostra que quem apresenta maior bem-estar emocional tem melhor desempenho em testes de memória com o passar do tempo.

Emoções positivas hoje, memória melhor amanhã

Ao contrário do que se poderia supor, os pesquisadores descobriram que não era a boa memória que melhorava o bem-estar. Era o bem-estar que previnia o declínio da memória.

“Mesmo levando em conta sintomas de depressão, a relação entre bem-estar e memória se manteve forte”, explica o autor. “Isso sugere que o bem-estar pode influenciar diretamente na capacidade de lembrar das coisas, não apenas por melhorar o humor.”

Apesar disso, o estudo reconhece limitações, como o fato de que o bem-estar foi autodeclarado, o que pode gerar viés. E, embora o vínculo entre emoções positivas e memória seja evidente, não há garantia de causa direta — fatores como renda ou experiências de vida também podem influenciar.

Ainda assim, os dados oferecem uma motivação clara: investir no seu bem-estar agora é cuidar da sua saúde mental e cognitiva no futuro.

Cinco estratégias para aumentar seu bem-estar (e proteger sua mente)

Christian compartilha cinco estratégias baseadas em evidências científicas para cultivar emoções positivas no dia a dia:

1. Pratique a gratidão

Manter um diário de gratidão, anotando pequenas coisas pelas quais você é grato, pode elevar o humor e reduzir o estresse.

2. Faça atos de gentileza

Seja ajudando um vizinho, elogiando um colega ou doando tempo para alguém, a gentileza gera bem-estar para quem dá e para quem recebe.

3. Cuide de seus relacionamentos mais importantes

“Relacionamentos positivos são fundamentais para o nosso bem-estar”, lembra Christian.

Invista tempo e presença nas conexões que mais importam.

4. Esteja mais presente



Num mundo de distrações constantes, o desafio é viver o agora. Práticas como meditação ou atenção plena (mindfulness) ajudam a desacelerar e se conectar com o momento.

5. Busque o estado de “fluxo”

Sabe quando você está tão envolvido em uma atividade que perde a noção do tempo? Isso é o estado de fluxo.

Atividades que desafiam e encantam — como esportes, arte ou até um bom quebra-cabeça — estimulam esse estado e fazem bem à mente.

Um investimento para agora — e para depois

“Garantir que você e as pessoas ao seu redor vivenciem emoções positivas regularmente não é apenas uma questão de se sentir bem no momento”, escreve Christian. “É também um importante investimento para o futuro.”

Em outras palavras, cuidar das suas emoções hoje pode ser uma forma poderosa de preservar sua mente amanhã. Mais do que um conselho de autoajuda, é uma aposta respaldada por ciência.

Então, da próxima vez que você rir com um amigo, saborear um momento de paz ou agradecer por algo simples, saiba: sua memória agradece.



