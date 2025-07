Apenas 2 horas de exercício físico por semana pode mudar sua vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com especialista, a prática de exercício físico, mesmo que mínima, pode impactar positivamente em diversas questões de saúde.

A velha máxima de que “qualquer movimento já ajuda” ganhou respaldo científico — e veio direto de um especialista em coração. Em artigo publicado no site The Conversation, o professor associado de cardiologia Peter Swoboda, da Universidade de Leeds, afirma que apenas uma ou duas horas de atividade física por semana já são suficientes para reduzir significativamente o risco de doenças cardiovasculares, especialmente em pessoas sedentárias.

“A partir de um ponto de partida de praticamente nenhum exercício, uma ou duas horas por semana de ciclismo ou caminhada rápida podem ser tudo o que você precisa para reduzir o risco de morte por doença cardiovascular em até 20%”, explica Swoboda.

Segundo o cardiologista, o coração responde rapidamente a mudanças no estilo de vida, e os maiores ganhos acontecem justamente no início da prática regular de exercícios. Quanto mais sedentária for a pessoa, mais ela terá a ganhar ao dar os primeiros passos — literalmente.

O coração também se transforma fisicamente

Embora o ideal, segundo o professor, esteja entre quatro e seis horas de exercício por semana — o chamado “ponto ideal” para a saúde do coração —, treinos mais intensos e prolongados também geram transformações visíveis no próprio músculo cardíaco.

“O coração é como qualquer outro músculo: se for treinado o suficiente, ele ficará maior”, diz Swoboda, destacando que essas mudanças, antes atribuídas apenas a atletas de elite, podem ser vistas também em pessoas comuns que se dedicam a treinos mais intensos, como a preparação para uma maratona.

Intensidade também importa

Se o tempo é curto, não há desculpas: treinos intensos e curtos, como o famoso HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade), também oferecem retorno positivo, mesmo com apenas 20 minutos por sessão.

“Apesar de esses treinos serem curtos, sua intensidade significa que, após várias semanas de HIIT, você provavelmente verá muitos benefícios, inclusive reduções na pressão arterial e no colesterol”, afirma o cardiologista.

No entanto, ele faz um alerta: pessoas com doenças cardíacas diagnosticadas — como cardiomiopatia, doença isquêmica ou miocardite — devem evitar atividades extenuantes e optar por treinos leves ou moderados, sob orientação médica.

E se só der pra treinar no fim de semana?

Para quem não consegue se exercitar durante a semana, Swoboda tranquiliza: fazer toda a atividade física da semana concentrada em apenas um ou dois dias, como no fim de semana, ainda traz benefícios cardiovasculares significativos.

“Um estudo com mais de 37 mil pessoas constatou que aquelas que realizaram toda a atividade física semanal em apenas um ou dois dias tiveram a mesma redução no risco de doenças cardiovasculares daquelas que se exercitaram ao longo da semana”, afirma.

O segredo é começar — e quem sabe, se apaixonar

O cardiologista também destaca um efeito colateral positivo e inesperado: o prazer. Segundo ele, quem começa com uma ou duas horas semanais pode acabar se surpreendendo ao perceber que gosta de se exercitar. E se encontrar um esporte de que gosta, melhor ainda.

“Você pode realmente gostar”, escreve. “Se você gosta de treinar ou encontra um esporte que adora, não deve deixar que isso o impeça de fazer mais.”

A mensagem final de Peter Swoboda é simples e encorajadora:

“Mesmo uma pequena quantidade de qualquer tipo de exercício pode fazer uma grande diferença.”

Então, se você precisava de um empurrão para se mexer, ele veio direto de um especialista: seu coração agradece mesmo pelos primeiros e pequenos passos.

