Déficit de profissionais de TI no Brasil ameaça inovação nas startups

O Brasil enfrenta uma grave escassez de profissionais de TI, cenário que coloca em risco o avanço tecnológico e o crescimento de startups no país.

Segundo o estudo Panorama de Talentos em Tecnologia, realizado pelo Google for Startups e pela Abstartups, o país pode chegar ao fim de 2025 com um déficit de 530 mil profissionais qualificados para atuar no setor.

Enquanto a demanda se aproxima de 800 mil novas vagas, o número de formandos no setor gira em torno de apenas 53 mil ao ano.

O resultado é uma lacuna crescente, que ameaça a competitividade do país no cenário global da inovação, como alerta João Tompson, coordenador do Mangue.Bit 2025, maior conferência de startups do Nordeste.

Startups são as mais afetadas pela falta de talentos

O impacto da escassez de mão de obra é ainda mais sentido entre as startups brasileiras. De acordo com o levantamento, 92% das startups apontam a dificuldade de contratação como um dos principais entraves para a expansão dos negócios.

Os dados são reforçados pela Brasscom, que estima uma demanda anual de 70 mil profissionais, mas apenas 46 mil são formados.

Para os próximos anos, a projeção é ainda mais crítica: serão necessários 420 mil profissionais de tecnologia por ano no Brasil. “É uma conta que não fecha. E enquanto isso, o mundo segue com 85 milhões de vagas não preenchidas globalmente”, destaca Tompson.

Mangue.Bit 2025 quer reverter o cenário com inovação e ação coletiva

Diante desse panorama, o Mangue.Bit 2025 surge como um ponto de virada. O evento acontece no dia 8 de agosto, no Centro Cultural Cais do Sertão, em Recife, e pretende reunir mais de 2 mil participantes, entre startups, investidores, empresas e agentes públicos. O objetivo é debater soluções e fortalecer o ecossistema de inovação do Nordeste.

“Nosso propósito é provocar soluções, formar redes e mostrar que o Nordeste não vai ficar para trás. A revolução tecnológica também nasce no mangue”, afirma João Tompson. A expectativa é superar os números de 2024, quando o evento reuniu 1.500 pessoas e 55 startups.

Nordeste assume protagonismo na agenda digital

O Mangue.Bit é uma iniciativa da comunidade Manguezal, criada em 2016 para fortalecer o protagonismo das startups nordestinas.

O evento representa não apenas uma vitrine de soluções tecnológicas, mas também uma convocação à ação coletiva por um futuro digital mais inclusivo e sustentável.

Com a proposta de conectar talentos, ideias e investimentos, o Mangue.Bit se consolida como uma das principais conferências de inovação do país, reforçando o potencial do Nordeste como celeiro de tecnologia e criatividade.

