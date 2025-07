Fenearte 2025: com o tema "A Feira das Feiras", abertura do evento recebe a governadora Raquel Lyra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato, a Fenearte, teve sua abertura na tarde da quarta-feira (9) no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O tema deste ano é "A Feira das Feiras", homenageando as tradicionais feiras livres do estado.

Para prestigiar o evento que fomenta a cultura, o comércio, e a arte pernambucana — e também brasileira como um todo —, a governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSD) compareceu na abertura, acompanhada da vice, Priscila Krause (PSD).

"A Fenearte já se tornou um evento consolidado. Como disse a governadora Raquel Lyra, nós somos a capital do artesanato da América Latina; e que esse ano homenageia o governador Jarbas Vasconcelos, que foi quem idealizou a Fenearte", disse Krause.

A vice-governadora completa celebrando o êxito da Fenearte para os diversos setores: "Ano passado nós tivemos uma movimentação de mais de R$100 milhões; a expectativa desse ano é de que a gente aumente esse número e que consiga mostrar nossa arte para o mundo inteiro".

A "Feira das Feiras" segue até o dia 20 de julho com mais de 700 espaços, atrações musicais e praça de alimentação.

O horário de funcionamento é das 14h às 22h de segunda a sexta e das 10h às 22h aos sábados e domingos.