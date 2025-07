Em clima de campanha, Raquel Lyra sobe o tom contra PSB durante ato em Caruaru: 'prometeram e não fizeram'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Apesar de dizer que não quer antecipar a eleição de 2026, a governadora Raquel Lyra subiu no palanque da filiação de Rodrigo Pinheiro ao PSD, em Caruaru, na última quinta-feira (10), em tom de campanha eleitoral.

No discurso, a governadora mandou um recado explícito ao PSB do ex-governador Paulo Câmara e do prefeito do Recife, João Campos, seu possível futuro adversário no pleito do ano que vem.



A gestora afirmou que não aceitará críticas da oposição em relação a entrega de obras e citou mais uma vez os pedidos de empréstimos atrasados na Assembleia Legislativa de Pernambuco, represados pelos opositores, aliados de João.



"Não venham aqui querer cobrar para a gente, em dois anos e meio, aquilo que tiveram a oportunidade de fazer na mão e não fizeram. Muito pelo contrário, roubaram a nossa esperança, prometeram muito e não fizeram", disparou Raquel.

"Aqueles que não querem que a gente tome o empréstimo, porque são R$ 3 bilhões na nossa mão, e a gente sabe fazer obra, diga para eles que vai dar certo, que nós vamos garantir os recursos, e que a saúde, a segurança, as estradas e a água serão realidade na vida do povo", acrescentou a governadora, elencando obras realizadas pela gestão dela.

A mensagem também foi entendida como uma resposa ao presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), que na última terça-feira (8) publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a governadora estaria tentando transferir para os deputados a responsabilidade por uma “gestão inoperante”, nas palavras dele.



O ataque de Álvaro foi compartilhado após Raquel cobrar publicamente a aprovação dos empréstimos, que juntos somam R$ 3,2 bilhões, e estão travados na Alepe. Enquanto o governo atribui a demora a questões políticas, os opositores dizem que esperam respostas do Executivo sobre informações relacionadas a créditos anteriores.

Raquel não quis responder ao vídeo de Álvaro de forma direta, chegando a desconversar sobre o assunto na abertura da Fenearte, na última quarta-feira (9). Contudo, o discurso em Caruaru foi visto como uma manifestação ao ex-correligionário.



"Nada vai desviar a gente do nosso foco, da nossa missão, do nosso propósito de fazer o permanucano mais feliz no seu chão", completou Raquel Lyra no palanque. O ato de filiação, a propósito, teve clima de comício com direito a jingle.

Ainda no evento, ela reforçou a estratégia de atrair mais prefeitos para o seu grupo, movimento que vem sendo feito desde que ela ingressou no PSD, em março passado. De lá para cá, além de receber todos os mais de 30 prefeitos que eram do PSDB, a governadora já conseguiu filiar dezenas de outros gestores municipais.

"Hoje a gente tem 69 prefeitos filiados ao nosso partido. Com a sua chegada, Rodrigo [Pinheiro], eu não tenho dúvida nenhuma que rapidamente a gente vai para 80, porque quem vai buscar esse prefeito agora é você", disse Raquel ao prefeito de Caruaru, que além da filiação assumiu a presidência do diretório municipal do partido.

Pinheiro também levou o discurso para o campo eleitoral e fez um aceno à reeleição de Raquel. "Tenho certeza que o seu trabalho não acaba esse ano e nem no ano que vem", declarou o prefeito de Caruaru.

Quem também endossou o discurso visando a eleição de 2026 foi Priscila Krause. "O dia de hoje é importante sim já visando o ano que vem, o ano em que vamos reafirmar aquilo que nós gritamos para o Brasil inteiro, que Pernambuco é o primeiro estado a ser liderado por duas mulheres, e que continuará assim em 2026", declarou a vice-governadora.

