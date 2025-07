PSD de Raquel Lyra chega a 70 prefeitos filiados com adesão de Rodrigo Pinheiro, de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, assinou na noite desta quinta-feira (10) o termo de filiação no Partido Social Democrático (PSD). O evento, realizado no Agreste do Estado, contou com a presença da governadora Raquel Lyra (presidente estadual do partido) e da vice-governadora Priscila Krause, que já haviam se filiado ao PSD no mês de abril, ao lado de mais de 40 prefeitos e vice-prefeitos, na ocasião. Com a oficialização de Pinheiro, a legenda chegou a marca de 70 prefeitos filiados em Pernambuco.

Além de confirmar a sua entrada no partido, Rodrigo também assumiu a presidência municipal do PSD. Em seu discurso, destacou a importância da palavra confiança como eixo de sua trajetória política e da aliança com a governadora Raquel Lyra. “Esse ato de filiação ao PSD só ratifica a certeza que temos no trabalho da governadora Raquel Lyra e da gestão estadual, que hoje entrega resultados concretos nos quatro cantos de Pernambuco. Estamos juntos nesse mesmo time, que trabalha com seriedade, escuta a população e retribui a confiança com ações reais, especialmente para quem mais precisa”, afirmou o prefeito.

O gestor de Caruaru também aproveitou para elevar o tom de campanha eleitoral para a reeleição da governadora. "Os pernambucanos estão tendo a oportunidade de ver como Raquel Lyra trabalha, de fora para dentro, fazendo os investimentos nos quatro cantos do estado. Investimentos que não são só aqui em Caruaru... Eu tenho certeza, que a cada dia que passa, Pernambuco reconhece o trabalho de Raquel e de sua gestão. Tenho certeza que o seu trabalho não acaba esse ano e nem no ano que vem", pontuou Rodrigo Pinheiro.

Quem também endossou o discurso visando à eleição de 2026 foi Priscila Krause. "É muito bom ser pernambucano, mas é muito melhor ser pernambucano sendo liderado por você (Raquel Lyra). O dia de hoje é importante sim já visando o ano que vem, o ano que vamos reafirmar aquilo que nós gritamos para o Brasil inteiro, que Pernambuco é o primeiro estado a ser liderado por duas mulheres, e que continuará assim em 2026", declarou a vice-governadora.

Para o ex-governador de Pernambuco, João Lyra, o PSD terá destaque nas eleições presidenciais no próximo ano. "Hoje temos esse ato importante, que será referência para Pernambuco e para o Nordeste. É o crescimento de um partido que se torna uma alternativa para o Brasil. O PSD, que Raquel preside aqui no estado, tenho certeza que será um partido extremamente importante em 2026 a nível nacional", afirmou.

Investimentos em Caruaru

Antes do evento de filiação de Rodrigo Pinheiro ao PSD, Raquel Lyra assinou a autorização para iniciar os processos licitatórios para pavimentação de ruas de Caruaru, além da ordem de serviço para a construção de um Centro Especializado em Reabilitação (CER).

"São mais de R$ 2 milhões de investimentos para pavimentação de ruas aqui em Caruaru, e também mais de R$ 7 milhões para construção do CER, que vai garantir um atendimento de fisioterapia de qualidade a quem precisa no município. São obras para começar já já e entregar em sete meses", disse a governadora de Pernambuco.