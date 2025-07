João Campos condena taxação imposta por Trump: 'É hora de defender o que é nosso'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente nacional do PSB e prefeito do Recife afirma que a medida de Donald Trump vai penalizar quem produz, gera emprego e faz nossa economia girar

O presidente nacional do PSB e prefeito da cidade do Recife, João Campos, utilizou suas redes sociais para condenar, nesta quinta-feira (10), a medida imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que taxou em 50% sobre exportações de produtos comerciais brasileiros, além de ameaçar o Brasil de novas sanções em caso de retaliação com o aumento de tarifas dos produtos americanos.

De acordo com João Campos, que lidera o partido do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a taxação não só prejudica a economia, mas a todos os brasileiros.

"A nova taxação dos EUA sobre produtos brasileiros penaliza quem produz, gera emprego e faz nossa economia girar. É hora de defender o que é nosso: comércio justo, diálogo equilibrado e soberania", escreveu o presidente nacional do PSB.

Governo federal pretender responder à altura

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva indicou, nesta quinta-feira (10), que o governo federal vai abrir uma reclamação oficial à Organização Mundial do Comércio (OMC), para tentar reverter as tarifas de 50% sobre exportações de produtos comerciais aos Estados Unidos, anunciada quarta-feira por Donald Trump. Caso não haja sucesso, no entanto, o país adotará retaliações proporcionais, garantiu o presidente brasileiro.

"Não tenha dúvida que, primeiro, nós vamos tentar negociar. Mas, se não tiver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50% de nós, nós vamos cobrar 50% dele", reforçou o presidente.

A ideia de Lula é que o recurso à OMC seja articulado com outros países que também estão sendo taxados pelos EUA.

"Dentro da OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos EUA. Tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Se nada disso der resultado, vamos ter que fazer [de acordo com] a Lei da Reciprocidade", acrescentou.