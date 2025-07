'Esse povo endoidou', diz ministro de Lula após Eduardo Bolsonaro enaltecer taxação de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Silvio Costa Filho (Republicanos), foi às redes sociais repudiar um vídeo em que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) enaltece a taxação de 50% aos produtos brasileiros anunciada por Donald Trump na última quarta-feira (9) e pede anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.



"Esse povo endoidou. Não é possível. Pense numa irresponsabilidade com o Brasil. Essas medidas do presidente Donald Trump em taxar em 50% os produtos brasileiros vão prejudicar muito a economia brasileira e, sobretudo, os empregos da população", disse o ministro pernambucano.

Na manhã desta quinta-feira (10), Silvio Costa Filho publicou um trecho do vídeo gravado por Eduardo Bolsonaro em seu próprio perfil para justificar as críticas. Na gravação, o deputado licenciado classifica a tarifação de Trump como "tarifa Moraes".

O ministro criticou a declaração. "Isso não é um questão de direita, de esquerda, de centro. É uma questão de país. Precisamos preservar a nossa economia e soberania".

Donald Trump anunciou a imposição de uma taxa de 50% sobre todas as exportações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano a partir de 1º de agosto. A medida foi comunicada em uma carta oficial enviada a Lula, sob a justificativa de corrigir "relações comerciais injustas" e rebater a atuação do Judiciário no caso que envolve Jair Bolsonaro.

Um dos principais correligionários de Silvio Costa Filho, o governador de São Paulo e possível candidato à presidência da República, Tarcísio de Freitas, atribuiu a tarifa imposta por Trump a atitudes do atual presidente, dizendo que "Lula colocou sua ideologia acima da economia".

No final de junho, em entrevista ao videocast Cena Política, do JC Play, Costa Filho disse que tem liberdade dentro do partido para apoiar o presidente petista. "Eu estarei ao lado do presidente Lula e o partido sabe a nossa posição", garantiu.

Vídeo de Eduardo Bolsonaro sobre taxação de Trump

No vídeo em questão, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usa a decisão do presidente americano Donald Trump para cobrar do Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar licenciado chega a chamar a sobretaxação imposta pelos EUA de "tarifa-Moraes".

"Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão - especialmente online - e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar - especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam três semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária", disse o deputado.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o mês de março, quando se licenciou da Câmara Federal para, segundo ele, articular a imposição de sanções contra o STF por causa das investigações contra Bolsonaro.

"Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos: Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos", afirmou.

Com informações do Estadão Conteúdo